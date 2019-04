Las ONG suspenden a todos los candidatos por no hablar de medioambiente, el tema "más importante" para España

Publicado 24/04/2019 14:02:28 CET

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las ONG ambientales consideran "inadmisible" y "decepcionante" que en ninguno de los debates electorales de esta semana previa a las elecciones generales del 28 de abril, los candidatos de PSOE, Unidas Podemos, PP y Cs hayan hablado de medio ambiente y cambio climático, un tema que consideran el "más importante" para España a corto y largo plazo.

La coordinadora de Amigos de la Tierra, Blanca Rodríguez, lamenta en declaraciones a Europa Press que la estructura del debate no haya incluido el medio ambiente, aunque admite que no le ha sorprendido. En ese sentido, acusa a PP y Cs de moverse en soluciones que van del negacionismo a soluciones neoliberales que solo retrasarán la descarbonización y critica que PSOE y Unidas Podemos "sí" dan importancia a la cuestión, no lo han reflejado ni en el debate ni en la campaña electoral, algo que califican de mensaje "muy negativo" y echa en falta medidas más ambiciosas.

Además, añade que el único tema analizado es el medio rural, que se ha usado "como arma arrojadiza" y no para destacar su potencial para luchar contra el cambio climático.

Para el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Francisco Segura, es "increíble" que ninguno de los debates abordara estas cuestiones cuando la sociedad "se juega su viabilidad". "Tenemos un plazo de once años para frenar el cambio climático y ni siquiera se menciona ni se han puesto medidas sobre la mesa de debate", ha lamentado en declaraciones a Europa Press. "Incluso", destaca que el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, que "era el único que antes sacaba el tema" en esta ocasión "tampoco" lo ha hecho, lo que califica de "carencia tremenda".

En cuanto a los programas electorales, observa "diferencias muy importantes" pero en general lamenta que prácticamente todos siguen "fiando todo al crecimiento" económico, algo que "incompatible" con las necesidades del planeta. Lo demás, según el portavoz de Ecologistas, son "algunas medidas paliativas, insuficientes para acometer el cambio de vida que se debe hacer para dar una solución completa al problema del planeta".

En la misma línea, el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, califica de "patético" que en los debates no se haya hecho "ni mención" a la transición ecológica, o al cambio climático, aspectos que tienen una "clara" dimensión económica y social.

"Estoy sorprendidísimo. Este país no se merece unos políticos que en dos debates no hagan ni mención del tema que debe ser la gran prioridad de cualquier país. Es el tema más importante. Estamos realmente indignados", ha sentenciado a Europa Press.

Para el responsable de Greenpeace, este hecho pone de manifiesto que los líderes no tienen en la cabeza el cambio climático y les da un "suspenso" con "decepción" sin ambages por la evidencia de que los líderes políticos "no tienen ni idea" de como abordar este tema.

Respecto a los programas electorales, opina que los principales partidos han dedicado "poco tiempo" al compromiso con el medio ambiente y el cambio climático y suspende "a todos" tras analizar 16 puntos las propuestas.

"El que más puntuación ha obtenido, el PSOE, con cinco puntos sobre 16, también está suspenso", ha añadido Rodríguez que ve que en un tema muy serio sin excepción hay "bastantes inconcreciones" y exige a los candidatos que a la hora de hacer pactos de Gobierno tengan en cuenta el cambio climático.

En la misma línea, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, cree que este es un "momento crucial" para España, con la convocatoria de cuatro procesos electorales y denuncia que en los debates televisados "los grandes ausentes" han sido la crisis climática y las políticas de transición ecológica.

Así, la ONG pide a los partidos que tengan en cuenta lo que piden los ciudadanos "concienciados" de cualquier edad no solo en España sino en todo el mundo. "Que en las próximas elecciones el que gane con nuestro voto sea, sobre todo, el medio ambiente", ha concluido.

Desde WWF, su secretario general, Juan Carlos del Olmo, manifiesta que España tiene "un problema" con sus políticos pero ha afeado también a los medios de comunicación, porque "no han hecho ningún esfuerzo" por poner estos temas en el debate, lo que evidencia la falta de interés de medios y políticos.

"En España miramos con luces de corto y necesitamos abordar la cuestión con las luces de largo y con una perspectiva global. Los debates se basan en los asuntos más inmediatos y perentorios, pero no se centran en el debate global", ha apostillado Del Olmo en declaraciones a Europa Press en las que da a los cuatro candidatos y a sus programas un "suspenso general".

De ese modo, insiste en su crítica "muy fuerte" a los medios de comunicación y que "no han preparado ninguna pregunta al menos, del modelo energético que condiciona el modelo económico".

Si bien, ha valorado que tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias "sí han hecho un esfuerzo" por introducir al menos las palabras cambio climático y transición ecológica pero "no han encontrado hueco". En esa línea, califica de "flojos" los programas electorales que tienen algunas propuestas pero con una gran "falta de concreción".