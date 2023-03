PACMA exige al Gobierno que excluya los toros del patrimonio cultural español y los deje fuera del bono cultural joven

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista (PACMA) ha exigido al Gobierno que excluya por ley a los toros del patrimonio cultural español y los deje fuera de las actividades incluidas en el Bono Cultural Joven del Ministerio de Cultura, al considerar "inadmisible" que los ciudadanos tengan que pagar con sus impuestos "una actividad violenta y cruel".

La inclusión de la tauromaquia dentro de bono cultural joven, aprobada este lunes en el Consejo de Ministros, incluye a la tauromaquia en esta medida de promoción cultural tras una sentencia del Tribunal Supremo que confirma que la tauromaquia está considerada patrimonio cultural.

"La tauromaquia está asignada al Ministerio de Cultura y está protegida como patrimonio cultural por la Ley 18/2013, de 12 de noviembre. Si no estuviera blindada de esta manera, no estaría incluida en este Bono Cultural Joven y, por extensión, los ciudadanos y ciudadanas españolas no tendríamos que costear ahora con nuestros impuestos su presencia en esta medida", ha valorado el presidente del PACMA, Javier Luna.

A su juicio es "inadmisible que esta actividad anacrónica y moribunda siga considerándose cultura y que esté amparada y protegida como tal, y financiada con dinero público".

El PACMA recuerda que recientemente el director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, señaló en su cuenta de la red social Twitter: "Toca derogar esta ley y que nunca más se denomine a la tauromaquia como patrimonio cultural".

Además, apela a los dos socios de Gobierno a que sean "valientes", deroguen la normativa y apuesten de verdad por el fin de la tauromaquia. "Tienen en sus manos la oportunidad de dar un paso adelante y dejar de blindar la tauromaquia, si de verdad quieren hacerlo. No valen políticas a medias cuando se trata de una actividad que tortura y masacra a tantos animales", señala el presidente de la formación.