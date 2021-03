PACMA reclama al Gobierno que permita a los partidos y sindicatos ser acusación polular en delitos contra animales

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista (PACMA) ha reclamado al Gobierno que permita a los partidos y sindicatos ejercer como acusación particular en los delitos relacionados con animales.

El anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobado el pasado mes de noviembre por el Consejo de Ministros establece que no podrán ejercer acusación popular las personas jurídicas públicas, partidos políticos y sindicatos con el objetivo, sobre todo en los dos últimos, de evitar una instrumentalización del proceso penal.

Durante el periodo de presentación de alegaciones, el PACMA exige al Gobierno que sí les permita ejercer de acusación popular en delitos relacionados con animales. Además, insta al Ejecutivo a tener en cuenta sus propuestas y las de otras entidades de protección animal para evitar un mayor desamparo a los animales.

Para la formación política es "inadmisible" que se elimine esta posibilidad para defender a los animales en los tribunales por lo que solicita al Gobierno que "rectifique" o que al menos incluya este tipo de delitos contra los animales entre las excepciones en las que sí se puede ejercer la acción popular.

Asimismo, lamenta que el Gobierno ignoró por completo sus aportaciones en el periodo de consulta pública por lo que ahora vuelve a presentar sus enmiendas para lograr poder ejercer la acusación popular.

La presidenta del PACMA, Laura Duarte, ha defendido que desde la formación llevan años ejerciendo la acusación popular en "numerosos procesos por delitos de maltrato animal, exigiendo justicia por muchos animales a los que nadie hubiese defendido; animales anónimos, que no tienen a nadie que se preocupe por ellos. "No entendemos que ahora se nos impida personarnos como acusación. Este Anteproyecto no solo ignora a los animales, sino que los perjudica deliberadamente", acusa.

A su juicio, los animales no pueden quedarse sin la lucha legal de PACMA por lo que califican de "inadmisible" que en una sociedad democrática se pretenda por un lado limitar la acción popular, crucial en casos como los delitos relacionados con animales, y por otro otorgar al Ministerio Fiscal, que no tiene las garantías mínimas de independencia e imparcialidad, la dirección de la investigación en las causas penales.

Finalmente, alerta de que en caso de que finalmente se impida la acusación popular en estos casos, aquellos animales que sean maltratados por sus propietarios quedarían "completamente desamparados ante la ley" ya que "nadie pediría justicia por ellos".