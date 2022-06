Los periodistas ambientales reivindican su papel "clave" en la transición ecológica al mostrar los problemas del planeta

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Periodistas Ambientales (APIA) reivindica el papel "clave" de sus profesionales a la hora de "crear conciencia" para favorecer la transición ecológica mostrando los problemas que sufre el planeta y, además aportando soluciones positivas.

En una tribuna remitida a Europa Press con motivo de la celebración este domingo del Día Mundial del Medio Ambiente, la presidenta de APIA, María García de la Fuente ha recordado que se cumplen 50 años desde que se celebra esta efeméride y destaca que en estas cinco décadas, el medio ambiente ha estado presente en los medios de comunicación unas veces dando voz a las catástrofes y otras, como en la actualidad, de forma diaria y también aportando soluciones.

García señala que en 1972 se celebraba en Estocolmo la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano y se acordaba la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). García subraya que el periodismo ambiental ya existía y venía reivindicando un espacio propio en los medios de comunicación.

"Espacio y tiempo que hoy son realidad en muchos soportes y medios generalistas y especializados, locales e internacionales, digitales y en papel, radio y televisión, podcast y nuevos formatos. El medio ambiente ha llegado al prime time", ha manifestado.

En ese contexto, la presidenta de APIA refleja que durante estos 50 años las preocupaciones ambientales han ido cambiando: el foco se centraba en la capa de ozono y los clorofluorocarburos (cfc), los vertidos de petróleo o la radiactividad, mientras que en la actualidad son tres las pandemias que afectan al medio ambiente: el cambio climático, la de la pérdida de la biodiversidad y la de la contaminación y los residuos.

Además elogia que a lo largo de este tiempo, el papel de los periodistas ambientales ha sido fundamental para visibilizar los problemas que afectan a nuestro planeta y que el ser humano está provocando.

Igualmente, ha destacado que contar historias e informar con rigor y dar voz a las fuentes fiables ha sido el trabajo diario de miles de periodistas ambientales que desde las redacciones o de manera freelance se preocupan por dar a conocer lo que le pasa a nuestro único hogar, la Tierra.

El lema elegido este año por Naciones Unidas para conmemorar el Día del Medio Ambiente es 'Una sola Tierra', en el que hace un llamamiento a vivir de manera sostenible y en armonía con la naturaleza.

García expone que el periodismo ambiental no sólo cuenta las catástrofes y daños que sufre el planeta, si no que aporta soluciones y es capaz de mostrar ejemplos y realidades que mejoran la biodiversidad, personas que trabajan por un modelo de producción y consumo que no esquilma los recursos naturales y muestra iniciativas que son replicables y capaces de cambiar el actual ritmo de destrucción insostenible.

Del mismo modo, valora que el periodismo ambiental apuesta por el periodismo de soluciones y en positivo, porque tiene un compromiso con el medio ambiente. "Necesitamos vivir de forma sostenible, en armonía con la naturaleza, porque es indispensable que adoptemos medidas contra la emergencia climática y de pérdida de biodiversidad ya, y porque solo tenemos este planeta. La pandemia de la COVID 19 nos ha mostrado la fragilidad de la humanidad ante un virus de origen animal", ha argumentado.

Así, añade que cuando los ecosistemas viven bajo estrés y en condiciones al límite, los virus encuentran su caldo de cultivo, ya que la pérdida de biodiversidad y el cambio climático favorecen la aparición de coronavirus y no nos lo podemos permitir.

Por ello, la presidenta de la APIA afirma que el medio ambiente tiene que estar en el centro de las decisiones políticas y empresariales, ya que en su opinión no habrá economía sin ecología.

"El periodismo ambiental es clave en la transición ecológica y económica. Los periodistas ambientales somos creadores de conciencia y a lo largo de muchas décadas hemos sumado para cambiar hábitos y actuar en favor del medio ambiente. Para que los gobernantes aprueben legislaciones, las empresas tomen decisiones y los ciudadanos compren con criterio ambiental, la información ambiental es esencial y para eso somos necesarios los periodistas", apostilla.

Finalmente, valora los avances significativos conseguidos desde la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano hace cinco décadas, pero advierte de que no hay que darse por satisfechos. "Hoy más que nunca el medio ambiente debe estar en el centro de las decisiones, y los periodistas ambientales estaremos para contarlo", concluye.