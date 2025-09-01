Los pilotos forestales inician una huelga que fue pospuesta por la ola de incendios de agosto

Archivo - Un avión participa en las labores de extinción de incendios. - MAGRAMA - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los pilotos y personal técnico de la empresa de operativos aéreos contra incendios Pegasus inician este lunes, 1 de septiembre, la huelga indefinida, convocada por el Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos. La huelga, inicialmente prevista para el 20 de agosto, fue aplazada por parte de los pilotos debido a la ola de incendios del pasado mes.

Según el sindicato, la huelga se prolongará hasta el 31 de enero de 2026. Ha precisado, no obstante, que aunque la convocatoria afecta a servicios esenciales en la lucha contra incendios en toda España, "los servicios mínimos del 100% impuestos por la administración impedirán cualquier reducción operativa".

Los trabajadores denuncian sobrecarga de trabajo y denuncian jornadas sin descanso, imposibilidad de concicliar, falta de personal y estancamiento salarial.

"No queremos poner en riesgo el servicio, pero tampoco podemos seguir invisibles. Tenemos derecho a condiciones dignas", ha recordado Enrique Durán, portavoz sindical.