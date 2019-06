Las playas sin humo en las que no se puede fumar: Galicia, Asturias, Cataluña, Murcia, Andalucía, Baleares y Canarias

Actualizado 31/05/2019 21:02:50 CET

MADRID, 31 May. (EDIZIONES)

Fumar en las playas no solo puede suponer una molestia para las personas no fumadoras sino que también supone un perjuicio medioambiental para los arenales, ya que una colilla puede tardar entre 5 y 10 años en degradarse, contamina el mar y sus sustancias tóxicas puede matar a los animales marinos o acumularse en su estómago.

Por estas razones y también para dejar de normalizar el uso del tabaco en estos espacios públicos, varias ciudades españolas han creado playas sin humo y comunidades como Galicia han sido más ambiciosas y han creado una extensa red de playas sin humo que se extienden por toda la región. Estas son todas las playas de España en las que está prohibido fumar:

GALICIA

Playa A Fragata, en Ferrol

Galicia tiene una amplia red de playas sin humo, nada menos que 79, y es, con diferencia, la región que cuenta con un mayor número de playas de este tipo, aunque por el momento no existen multas por fumar:

- Playa de Barraña, en Boiro

- Playa de Chamoso, en Cabañas

- Playa de Arou y Lingunde, en Camariñas

- Playa de Quenxe y de Santa Isabel, en Corcubión

- Playa de Almieiras, en Fene

- Playa de A Fragata, en Ferrol

- Playa de Esteiro y Bares, en Mañón

- Playa de Perbes y Playa Pequeña de Miño, en Miño

- Playa de A Cruz, en Muxía.

- Playa de Bastiagueiro y de Santa Cristina, en Oleiros

- Playa de A Concha y Morouzos, en Ortigueira

- Playa de A Vila, A Gafa, O Pozo, Arnela y Ornanda, en Puerto del Son

- Playa de As Cunchas, Tanxil y A Torre, en Rianxo

- Playa de Río Azor, en Ribeira

- Playa de Mourillá-Os Botes y Meirás, en Valdoviño

- Playa de Coto, en Barreiros.

- Playa de Río Ladra, en Begonte.

- Playa de Río Azúmara, en Castro de Rey.

- Playa de O Torno, en Cervo.

- Playa Río Miño-Xustás, en Cospeito.

- Playa de A Rapadoira, en Foz.

- Playa de Río Tronceda, en Mondoñedo.

- Playa de Río Miño-da Cova, en Saviñao.

- Playa de Caolín, Vidreiro, Xilloi y Abrela, en Vicedo.

- Playa de Río Miño-Santa Isabel, en Otrero de Rei.

- Playa de Esteiro, en Ribadeo.

- Playa de Esteiro, en Jove.

- Playa de As Conchas, en Bande.

- Playa de Magros y Río Tiroia, en Beariz.

- Playa de Río Edo-Caldelas, en Castro Caldelas.

- Playa de Río Cenza, en Villariño de Conso.

- Playa de Area Grande, en La Guardia.

- Playa de A Barbeira, dos Frades, A Ribeira, A Concheira, A Ladeira y Santa Marta, en Bayona.

- Playa de Area de Bon, Lapamán, Lagos y Portomaior, en Bueu.

- Playa de Melide, en Cangas de Morrazo.

- Playa de Río Ulla-Peirao, en Catoira.

- Playa de Portocelo, en Marín

- Playa de As Canas y Madorra, en Nigrán.

- Playa de Area das Pipas, en O Grove.

- Playa de Cabeceira, Laño y Xiorto, en Poyo.

- Playa de Río Verdugo, en Puentecaldelas.

- Playa de Cesantes centro, Cesantes derecha y Arelonga, en Redondela.

- Playa de Panadeira, Silgar, Baltar y Caneliñas, en Sangenjo.

- Playa de Río Miño-Areeiros y Río Miño-Penedo, en Tui.

- Playa de Con da Mina, en Villanueva de Arosa.

ASTURIAS

Playa de Los Quebrantos, en Asturias

El Principado de Asturias ha establecido este año por primera vez una pequeña red de playas en las que no se puede fumar, aunque sin sanciones:

- Playa de Misiego, El Puntal y Miami, en Villaviciosa.

- Playa de Los Quebrantos, en Soto del Barco.

CATALUÑA

Playa Canyelles, en Girona

Cataluña fue de las comunidades pioneras ya que el municipio de L'Escala, en la provincia de Girona, fue el primero en crear una playa sin humo en 2006. Por el momento, en ninguna de estas playas catalanas hay infracciones por fumar:

- Playa de Sant Feliu, Sant Pol y Canyerets, en Sant Feliu de Guíxols.

- Playa de Ocata, en El Masnou.

- Playa de Sa Boadella, Canyelles, Treumal y Fenals, en Lloret de Mar.

- Playas de L'Escala.

MURCIA

Playa El Castellar, en Murcia

La Región de Murcia cuenta en total con siete playas en las que no se puede fumar que son:

- Playa de El Rihuete, de Bahía y El Castellar en el municipio de Mazarrón.

- Playa de Villananitos, en San Pedro del Pinatar.

- Playa del Pescador, el Castillico, en Santiago de la Ribera.

- Playa Mistral, en La Manga del Mar Menor.

- Playa de la Concha, en Los Alcázares.

- Cala de las Higuericas, en Águilas.

ANDALUCÍA

Playa de Granada, en Motril

En la comunidad andaluza solo existe una playa libre de humos situada en la provincia de Granada cuyas sanciones por arrojar colillas pueden llegar a los 3.000€ y la Junta ya ha anunciado un proyecto con el que pretende que todas las playas de la región sigan el mismo camino:

- Playa Granada, en Motril.

BALEARES

El archipiélago balear cuenta con dos playas sin humos situadas en la isla de Ibiza que, por el momento, no imponen sanciones:

- Playa urbana de Santa Eulalia del Río, en Ibiza.

- Playa de Talamanca, en Ibiza.

CANARIAS

Playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria

La isla de Gran Canaria concentra todas las playas sin humo que existen en Canarias. Diez de ellas se encuentran en la localidad de Mogán (aquí las sanciones pueden llegar a 400€ por fumar en la playa y a 1.800€ por arrojar colillas) y la otra en Las Palmas de Gran Canaria (hasta 300€ de multa), que se aprobó tras una consulta ciudadana vinculante en la que casi el 90% de los ciudadanos votó a favor de hacer una playa sin humo:

- Playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria.

- Playa de Las Marañuelas, La Lajilla, Patalavaca, Aguamarina, Anfi, - Puerto Rico, Amadores, El Cura, Taurito y Puerto de Mogán, en Mogán.