Podemos y Alianza Verde llevan al Congreso una propuesta alternativa a la del Gobierno para grandes simios

Grandes simios. - PROYECTO GRAN SIMIO

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Podemos y Alianza Verde han presentado este miércoles en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para grandes simios alternativa a la promovida por el Ministerio de Derechos Sociales, impulsada por Proyecto Gran Simio y Fundación Animal Guardians.

La iniciativa ha sido presentada en la escalinata del Congreso, con la participación de representantes de Proyecto Gran Simio, Fundación Animal Guardians, Podemos y Alianza Verde. Las organizaciones piden que se debata "un modelo de ley basado en derechos individuales, no en la gestión en cautividad" y proponen al parlamento un texto distinto con el objetivo de "presionar para que el borrador del Ministerio se mejore".

Proyecto Gran Simio lleva años trabajando en España por una ley que reconozca a los grandes simios "como individuos de especial protección, atendiendo a su complejidad cognitiva, emocional y social". En 2025, la iniciativa fue relanzada junto a Fundación Animal Guardians a través de una campaña respaldada por más de 140 organizaciones y 75.000 firmas.

En una reunión mantenida con las entidades, el ministro Pablo Bustinduy recibió de Proyecto Gran Simio y Fundación Animal Guardians un borrador de ley elaborado por distintos expertos y se comprometió a tramitar la que llamaría 'Ley Jane Goodall', según sus impulsores. Pero, según sostienen, "las cosas se torcieron" con un borrador redactado por la Dirección General de Derechos de los Animales que "no responde al planteamiento de derechos que motivó toda la campaña" por tratarse de una norma de "corte conservacionista, que busca proteger a la especie pero sigue tratando a cada animal como un recurso".

Proyecto Gran Simio y Fundación Animal Guardians consideran que el proyecto de Derechos sociales "no prohíbe realmente la cría en cautividad" y recuerdan que fuentes científicas han alertado de que "los reservorios genéticos de simios en cautividad son un fracaso debido a la diversidad genética, la falta de compatibilidad y la elección de pareja".

Asimismo, considera que se produce un retroceso en experimentación y el texto "deja la puerta abierta a procedimientos que hoy están prohibidos y restringidos". En su opinión, "aprobarlo supondría perder protecciones ya conseguidas". Consideran, además, que "no prohíbe el sacrificio" no hay control sobre los traslados. En opinión de las organizaciones "es una ley pensada para los zoológicos".

Como alternativa, afirman que su proposición de ley prohíbe de forma efectiva la cría en cautividad, el sacrificio, se refuerza la prohibición de experimentación con simios, se regulan los traslados con protección de los vínculos familiares y sociales y se pone un fin progresivo a la cautividad como finalidad expresa de la ley.

El director ejecutivo de Proyecto Gran Simio, Pedro Pozas Terrados, ha expresado su gratitud a Podemos y Alianza Verde por apoyar su iniciativa mientras que la presidenta de Fundación Animal Guardians, Marta Esteban Miñano, "la Ley de Grandes Simios solo tiene sentido si no tiene como objetivo último el fin de la cautividad de estos animales".