Los recursos del planeta para 2019 se han agotado este lunes, la fecha más temprana de la historia, según GFN

Actualizado 29/07/2019 12:02:45 CET

Aerial view of an unpaved road dividing a soy (Glycine max) monoculture from the native Cerrado, in the region of Ribeiro Gonçalves, Piauí, Brazil. - WWF - Archivo

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) - La capacidad de recursos de todo el planeta para el año 2019 se ha terminado este lunes, 29 de julio, según la organización Global Footprint Network (GFN), que alerta de que este año los humanos han terminado con la capacidad del planeta una semana antes que hace un año, lo que supone la fecha más temprana desde que hay registros. Así, la ONG señala que de aquí al 31 de diciembre, la situación es de números rojos porque se ha agotado el presupuesto ecológico del año. En esta línea, WWF advierte de que en la actualidad, la humanidad requiere 1,75 planetas al año para vivir, frente al año 1970, cuando los recursos naturales se duraban hasta el 23 de diciembre. El Día de Sobrecapacidad de la Tierra varía cada año y se calcula tras comparar la demanda anual de recursos naturales con la capacidad que realmente tiene la Tierra para regenerarlos. Así, WWF lamenta que este día no ha parado de adelantarse desde 1970 y destaca que la fecha se ha adelantado en tres meses en los últimos 20 años. El ranking de Sobrecapacidad lo lidera Estados Unidos cuyo ritmo de consumo por ciudadano requeriría cinco planetas para satisfacer su demanda de recursos. Por su parte, España ya agotó todos sus recursos naturales el 28 de mayo, medio mes antes que hace un año y a nivel comunitario, la Unión Europea entró en números rojos el 10 de mayo, lo que equivale a consumir 2,8 planetas. A nivel mundial, la humanidad vive como si tuviera 1,75 planetas a su disposición. Para WWF, el precio de este déficit ecológico es "devastador para la naturaleza" ya que contribuye al incremento en la deforestación global, la pérdida de biodiversidad, el agotamiento de las pesquerías, escasez de agua, erosión del suelo, contaminación del aire y recrudecimiento del impacto del cambio climático. El Índice Planeta Vivo de WWF ha analizado en detalle el GFN y denuncia "año tras año la alarmante pérdida de biodiversidad". Así, recuerda que el informe de 2018 expone que las poblaciones de vertebrados han disminuido un 60 por ciento en algo más de 40 años. Sin embargo, la ONG explica que si cada año se atrasa cinco días el Día de la Sobrecapacidad, en 2050 se podría volver a vivir dentro de los límites del planeta. "El consumo está contribuyendo al colapso climático y a la destrucción de la naturaleza. Es necesario que los líderes mundiales adopten medidas urgentes para alcanzar un futuro sostenible", concluye el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo.