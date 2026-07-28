La reserva hídrica sigue cayendo, con los pantanos al 71,3%, dos puntos menos tras perder 1.127 hm3 en una semana

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MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica española está al 71,3% de su capacidad total, por lo que los embalses almacenan actualmente 39.985 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, lo que supone una disminución de 1.127 hm3 en la última semana (2 puntos menos de capacidad). Pese al descenso, la reserva se encuentra aún 17,8 puntos por encima de la media de hace diez años y 4,4 respecto a hace un año.

Según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, recogidos por Europa Press, hay tres cuencas por encima del 80%, las mismas que hace siete días: las cuencas internas de Cataluña (al 82,7%); las cuencas internas del País Vasco (al 85,7%); Guadalete-Barbate (81,5%).

Por debajo del 80% de su capacidad, se encuentran las cuencas del Cantábrico Oriental (74%); Cántabrico Occidental (74,1%); Miño-Sil (72,3%); Galicia Costa (63,9%); Duero (71%); Tajo (65,9%); Guadiana (77,4%); Tinto Odiel y Piedras (77,3%); Guadalquivir (78,1%); Cuenca Mediterránea Andaluza (71,6%); Segura (55,8%); Júcar (59,7%); y Ebro (68,2%).

En la última semana, las precipitaciones han sido escasas y han afectado considerablemente a la vertiente Mediterránea y en menor medida a la vertiente Atlántica. La máxima se ha producido en Gerona con 38,0 l/m2.