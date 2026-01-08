Ribera critica la salida de EEUU de la Convención del Clima: "La Casa Blanca no se preocupa por el medio ambiente"

Archivo - La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, durante una rueda de prensa , en la sede de la Comisión Europea, a 2 de junio de 2025, en Bruselas (Bélgica). - Comisión Europea - Archivo

BRUSELAS, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Comisión Europea para Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, ha criticado este jueves la decisión de Estados Unidos de abandonar la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y enmarcada en la retirada del país de decenas de organizaciones internacionales.

En un mensaje publicado en redes sociales, Ribera ha lamentado que "la Casa Blanca no se preocupa por el medio ambiente, la salud ni el sufrimiento de las personas", y ha denunciado que valores como "la paz, la justicia, la cooperación o la prosperidad no están entre sus prioridades".

Su reacción llega después de que el presidente estadounidense anunciara este miércoles la retirada de Washington de 66 entidades multilaterales, entre ellas 31 organismos vinculados al sistema de Naciones Unidas, al considerar que estas instituciones "operan en contra de los intereses nacionales", promueven "agendas globalistas" y suponen un uso ineficiente de los fondos públicos.

Una decisión que, según Ribera, supone un desprecio al "gran legado de Estados Unidos en la gobernanza global", posición que, ha subrayado, la propia Administración estadounidense "expone de forma explícita".

En la misma línea, el comisario europeo de Acción por el Clima, Wopke Hoekstra, ha calificado el movimiento de Washington de "lamentable y desafortunado", recordando que la Convención Marco de la ONU "sustenta la acción climática global" y permite a los países cooperar para reducir emisiones, adaptarse al cambio climático y evaluar los avances logrados.

Desde el ejecutivo comunitario, sin embargo, evitan respaldar las palabras de Ribera y aclaran que cada uno de los miembros del colegio de comisarios "tiene la posibilidad de expresar sus puntos de vista sobre los distintos temas", especialmente en aquellos ámbitos vinculados a sus competencias.

"Aquí, claramente, existe una responsabilidad de cartera tanto por parte de la vicepresidenta ejecutiva Ribera como del comisario Hoekstra. Por lo tanto, en absoluto me correspondería a mí contradecir a ninguno de los dos en la expresión de sus opiniones", ha señalado Arianna Podestà, portavoz comunitaria.

No obstante, ha insistido en que el enfoque de la Comisión pasa por "confirmar que se mantendrán los compromisos internacionales en todas estas convenciones" y por "seguir desempeñando un papel de liderazgo, como se ha hecho en el pasado y como se seguirá haciendo en el futuro".