Ribera responde a Albiol (PP) que la "ley no obliga a multar" en las ZBE, pero "si a invertir bien el dinero"

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha respondido al alcalde de Badalona, Xavier Albiol (PP), ante la decisión de aplazar la entrada en vigor de las zonas de bajas emiones (ZBE) al precisar que "la ley no obliga a multar", pero "sí a buscar soluciones e invertir bien el dinero público".

Para Ribera, "en movilidad urbana y calidad del aire pasa como en peatonalización de centros urbanos y transporte público: salud, medio ambiente y política social son aliados". Por ello, entiende que "no hay excusas ni la ley obliga a multar o castigar a nadie".

El Ayuntamiento de Badalona aprobó este lunes aplazar hasta 2027 la entrada en vigor de la ZBE, lo que Ribera valoró como "una ofensa, un ataque a la salud de los vecinos" por evitar una ley que, a su juicio, pretendía evitar hasta 200 muertes prematuras anuales en la ciudad.

Ante estas declaraciones, Albiol pidió a Ribera "un poco de respeto y sensibilidad" porque, a su parecer, multar a las personas que no pueden cambiarse de coche es castigarlas. Según Albiol, hay 40.000 vehículos que no cumplen las normas de las ZBE a los que no quiere multarles.