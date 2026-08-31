Sánchez arremete contra los "terraplanistas" que niegan el cambio climático ante los incendios de este verano

Archivo - Un hidroavión trabaja en las tareas de extinción del incendio de la Vall d’Uixó, a 28 de julio de 2026, en Castellón, Comunidad Valenciana (España). El incendio declarado en al Vall d'Uixó (Castellón) no crece de manera significativa en número d - Ángel Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este lunes que el Estado ha aumentado "las capacidades" en la lucha contra los incendios y ha arremetido contra los "terraplanistas" que niegan el cambio climático.

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, el presidente ha advertido de que la realidad climática "está superando todas las expectativas y previsiones" que la ciencia "arrojó hace años" y ha indicado que este año ha habido bollas en el Mediterráneo que han superado los 33 grados de temperatura, lo que augura "danas complicadas este otoño".

"El que tengamos más noches tropicales, no solamente en España sino también en Europa, respecto a hace una década es como consecuencia de la emergencia climática", ha declarado el presidente, que ha defendido que es algo que el Gobierno se ha tomado "muy en serio".

En este sentido, Sánchez ha asegurado que "todos" son necesarios "porque hay competencias que dependen también de las comunidades autonomías y de los ayuntamientos". Por esto, ha defendido la necesidad de un pacto de Estado: "La realidad de nuestros montes, de nuestros bosques, es una realidad que supera y la planificación el marco temporal de los cuatro años de una legislatura".

"Necesita una política de Estado y desgraciadamente lo que estamos viendo es a terraplanistas cada vez, sin ningún tipo de vergüenza, hablar de que esto es lo normal, de que tenemos que acostumbrarnos a esta realidad, no hacer nada y seguir consumiendo combustible fósil para seguir sobrecalentando el planeta", ha rechazado.

Sánchez ha advertido de que esto es "irresponsable". "El Gobierno de España ha hecho una apuesta decidida por esa transformación energética y esa transición ecológica, pero evidentemente en un Estado compuesto como el nuestro es algo que necesita del compromiso de todos", ha concluido.