Sánchez asegura que la energía nuclear no es segura y después aclara que España vela por la seguridad de los reactores

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles en el pleno del Congreso de los Diputados que la energía nuclear no es una energía ni "segura", ni "barata", pero tiempo después ha aclarado sus palabras para afirmar que en España se vela por la seguridad de los reactores.

Durante su intervención en el plenario, Sánchez ha realizado esta primera afirmación a la que posteriormente le ha contestado el diputado de Cs Edmundo Bal, que ha preguntado al presidente si ha querido transmitir a la opinión pública española que la energía nuclear "no es segura" y si, por tanto, los ciudadanos están "en peligro", ya que en España hay siete reactores y 178 en el conjunto de Europa.

"¿Están locos en Europa cuando han incluido la nuclear en la taxonomía?", ha añadido Bal.

Así, en su duplica, el presidente ha afirmado que el Ejecutivo vela "por la seguridad" de las centrales nucleares, aunque considera que la apuesta energética del futuro "no es esa".

A su juicio, la energía nuclear "no debe ser la apuesta de Europa" y, en ese sentido, ha recordado que el Partido Socialista en el Parlamento Europeo se ha opuesto a la taxonomía de la UE ya que considera que la inversión en nuclear y en gas "no puede ser un 'greenwashing', no puede serlo".