Selvicultores exigen un pacto de Estado por los Bosques que reconozca la gestión forestal sostenible como prioridad

Vista del incendio cerca de la Charca de la Nieta - Gabri Solera - Europa Press

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE) ha reclamado la aprobación urgente de un Pacto de Estado por los Bosques, que reconozca definitivamente la gestión forestal sostenible como una prioridad estratégica para España.

"Estamos asistiendo al fracaso de una política forestal que, durante demasiado tiempo, no ha respondido a la realidad diversa, compleja y cambiante de los montes españoles", ha advertido la organización en una manifiesto publicado ante la ola de incendios que asola estos días España.

Para COSE, este pacto de Estado debe sustentarse en compromisos como reconocer la gestión forestal sostenible como una actividad de interés general, imprescindible para proteger la vida de las personas, adaptar nuestros bosques al cambio climático y conservar el patrimonio natural; o aprobar una fiscalidad forestal específica, adaptada a la realidad de la actividad selvícola y a sus largos ciclos de producción, que incentive la inversión en prevención, reconozca la figura del selvicultor activo y favorezca la continuidad de la gestión forestal.

Asimismo, apuesta por implantar mecanismos permanentes de compensación por los servicios ecosistémicos, remunerando a quienes generan beneficios públicos como la captura de carbono, la regulación del agua, la conservación de la biodiversidad, la protección del paisaje o la reducción del riesgo de incendios; y simplificar y agilizar los procedimientos administrativos, eliminando barreras que retrasan actuaciones selvícolas esenciales para la prevención y facilitando una gestión forestal basada en criterios técnicos.

También insta a impulsar decididamente la movilización sostenible de la biomasa, la agrupación de propietarios forestales y la profesionalización del sector, transformando un problema ambiental en empleo rural, bioeconomía, energía renovable y resiliencia territorial, así como a desarrollar una planificación territorial frente a los grandes incendios, identificando zonas estratégicas de gestión, priorizando actuaciones preventivas a escala de paisaje y garantizando una financiación estable y plurianual para su mantenimiento.

"No pedimos privilegios. Pedimos que el Estado trate los bosques con la misma importancia estratégica con la que protege cualquier otra infraestructura esencial del país", subrayan los selvicultores.

COSE asegura que cada euro invertido en gestión forestal "evita pérdidas ambientales, económicas y sociales muy superiores", y que cada hectárea gestionada "reduce el riesgo de que el próximo incendio sea incontrolable".

En este punto, destaca que cada propietario que abandona su monte "representa una oportunidad perdida para prevenir la siguiente tragedia". "La sociedad española debe decidir si quiere seguir reaccionando cada verano ante incendios cada vez más extremos o comenzar, de una vez, a construir la política forestal que nuestro país necesita", apunta.

"Todavía estamos a tiempo. Pero el tiempo se agota. Sin selvicultores no habrá gestión forestal, y gestionar los bosques ya no es únicamente una política ambiental. Es una política de seguridad, de adaptación climática y de coherencia territorial. Hoy no hablamos únicamente en nombre de los propietarios forestales, hablamos en nombre de quienes gestionan la mayor parte de la infraestructura natural de nuestro país", recoge COSE en el manifiesto.

Los selvicultores agregan que los incendios forestales "ya no son el principal problema" de los bosques, sino que "son la consecuencia visible de la ausencia de una política forestal a la altura de los desafíos del siglo XXI". "Los bosques no pueden esperar más. España tampoco", zanjan.