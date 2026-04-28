SEO/BirdLife critica el borrador del Reglamento de Costas y lo ve como "una oportunidad perdida"

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

SEO/BirdLife ha presentado alegaciones al borrador del nuevo Reglamento de Costas en las que advierte de la "insuficiente integración de la biodiversidad en la gestión del litoral. La organización considera que el texto supone una "oportunidad perdida" para situar la conservación de los ecosistemas costeros y las soluciones basadas en la naturaleza en el centro de la protección de la costa, especialmente en un contexto de creciente impacto del cambio climático sobre el litoral y las personas que lo habitan.

SEO/BirdLife lamenta que el texto no sitúe la protección del patrimonio natural en el centro de la modificación reglamentaria propuesta, tratando al litoral "como un mero soporte físico para actividades económicas en lugar del espacio frágil y dinámico que es".

La organización propone en sus alegaciones una medidas con el objetivo de evitar las molestias a la fauna silvestre, proteger sus áreas de reproducción y asegurar la integridad de los ecosistemas. Estas medidas se centran especialmente en el control de animales domésticos sueltos, o la ordenación del tránsito humano y del tráfico rodado, incidiendo especialmente en la prohibición de tránsito por los sistemas dunares, zonas de marismas, esteros y marjales, para proteger estos ecosistemas y su vegetación, así como a especies que dependen de los mismos para su reproducción, como el chorlitejo patinegro.

ACCESO A DUNAS Y HUMEDALES

También propone regular y dirigir el acceso y tránsito de personas en zonas con dunas y humedales, considerando la exclusión temporal de zonas sensibles que deben identificarse y señalizarse por parte de las administraciones, por la presencia de fauna, especialmente durante periodos críticos como la reproducción. De esta forma, "se previenen posibles molestas a aves nidificantes o invernantes, así como la depredación directa de huevos, pollos o ejemplares juveniles".

En sus alegaciones, SEO/BirdLife plantea igualmente que el Reglamento de Costas incorpore medidas específicas para prevenir y reducir la contaminación lumínica en el litoral, una amenaza creciente para la biodiversidad, especialmente para aves marinas, especies migratorias y fauna nocturna.

La organización solicita que se establezcan criterios claros para limitar la iluminación artificial en el dominio público marítimo-terrestre y en sus zonas de influencia, adaptándola a criterios ambientales y de eficiencia. Asimismo, propone la inclusión de una disposición adicional específica que impulse la elaboración de directrices y planes de actuación para minimizar este impacto, en coordinación con las administraciones competentes, garantizando así una gestión coherente de la luz artificial en la costa.

"Las medidas para restaurar la oscuridad natural y proteger hábitats nocturnos con tecnologías de iluminación adaptativa protegen especialmente a las aves migratorias, pero también a especies como las tortugas marinas que se reproducen en nuestras costas, cuyos patrones de orientación (incluyendo adultas y crías) se ven alterados por las fuentes artificiales intensas", añade Eva Hernández, coordinadora del Área de Gobernanza de SEO/BirdLife.

La organización propone integrar la protección de la vegetación como una obligación normativa a través de medidas como la prohibición de arrancar o dañar la vegetación autóctona en playas y dunas, o la recolección de seres vivos en estos espacios y en la ribera del mar y las aguas someras, exigiendo que la utilización del dominio público se realice evitando siempre la destrucción de la vegetación.

SEO/BirdLife también plantea la condición del respeto a los valores naturales del dominio público marítimo-terrestre como criterio determinante en el otorgamiento de las concesiones y prórrogas de la servidumbre de protección y zona de influencia, solicita prohibir el empleo de especies exóticas invasoras en jardines y zonas verdes.

Las alegaciones de SEO/BirdLife, además enfatizan la necesidad "urgente" de integrar la adaptación al cambio climático y la restauración de los ecosistemas ante la realidad de la subida del nivel del mar y el incremento en la frecuencia de eventos extremos que a su vez incrementan los procesos erosivos en la costa.

Su propuesta busca fortalecer la resiliencia y adaptación del litoral con medidas basadas en la recuperación de espacios detraídos del dominio público marítimo-terrestre. La determinación de dicho dominio público en base al límite de los mayores temporales conocidos basándose en la realidad científica actual, o la eliminación de la actual distinción entre tipos de dunas, dado que, ante la amenaza climática de la segunda mitad de siglo, todas las dunas serán necesarias para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa.

La organización también solicita la revisión de criterios para definir el estado de "regresión grave", de la duración de los títulos en tramos de costa afectados por dicha erosión grave, y la prohibición de ocupaciones en zonas de riesgo según las evidencias científicas y las proyecciones de subida del nivel del mar.

Asimismo, propone planes rectores de uso y gestión sostenible para cada una de las demarcaciones de costa que fijen directrices de actuación para la conservación y adaptación climática y que se introduzca la determinación de la situación de "alta vulnerabilidad". Un nuevo término que puede contribuir a identificar aquellos tramos con pérdida significativa de sedimentos siguiendo criterios volumétricos, permitiendo que esta vulnerabilidad sea tenida en cuenta en la planificación urbanística y de ordenación del espacio marítimo.

La organización ha solicitado una reunión al secretario de Estado de Medio Ambiente y a la directora general de Costas para trasladarles el contenido y el alcance de sus alegaciones y su propuesta de reforzar el reglamento desde una perspectiva de conservación, restauración ecológica y resiliencia del litoral.