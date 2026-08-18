SEO/BirdLife pide a las comunidades autónomas suspender la caza de especies en declive durante la media veda

Codorniz común. - SEO/BIRDLIFE / JUAN BÉCARES

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

SEO/BirdLife ha hecho un llamamiento a las comunidades autónomas para que no autoricen la caza de especies que presentan un estado de conservación desfavorable, coincidiendo con el inicio de la media veda en gran parte del territorio español.

Entre las especies cuya caza se autoriza durante la media veda se encuentran la codorniz común, la tórtola europea, varias especies de palomas y córvidos y el estornino pinto. Según SEO/BirdLife, las poblaciones de casi todas estas especies se encuentran en declive, tal y como recoge el informe 'Gestión sostenible de la caza y conservación de aves silvestres en España 2026', presentado por la organización el pasado mes de julio.

El documento señala que la gestión sostenible de las especies cinegéticas corresponde a las comunidades autónomas, que deben adoptar decisiones ajustadas a la Directiva de Aves, la Ley 42/2007 y su propia normativa cinegética, utilizando "la mejor información científica disponible". Esto implica, según el informe, evaluar el estado de conservación de cada especie antes de aprobar las órdenes de caza, publicar la información utilizada, establecer sistemas completos y verificables de declaración de capturas, controlar el cumplimiento de los cupos y revisar anualmente las decisiones.

Según SEO/BirdLife, cuando los datos acrediten declive deberán adoptarse medidas de recuperación y suspensiones temporales de la caza hasta que la población vuelva a una situación compatible con el aprovechamiento cinegético. La organización ha señalado que este es el caso de la codorniz común, la tórtola europea, la corneja negra, la urraca común y la paloma bravía.

La organización ha recordado que tanto la codorniz común como la tórtola europea están incluidas en las categorías de "en peligro" y "vulnerable", respectivamente, en el Libro Rojo de las Aves de España, debido al mal estado de conservación de sus poblaciones, lo que ha llevado a SEO/BirdLife a solicitar su inclusión en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.

Para SEO/BirdLife, reducir la mortalidad cinegética puede contribuir "de forma decisiva" a la recuperación de las poblaciones, y las moratorias temporales, como la que reclama ahora para la media veda, pueden constituir una buena herramienta de gestión adaptativa.

La organización ha puesto como ejemplo el caso de la tórtola europea, cuya suspensión temporal de caza durante tres temporadas, tras más de cinco décadas de declive en Europa occidental, ha coincidido con los primeros signos de recuperación de la población en la ruta migratoria occidental. No obstante, ha aclarado que estas medidas "ni son una alternativa ni sustituyen a las medidas duraderas de recuperación del hábitat".

SEO/BirdLife ha señalado además que la actual campaña de media veda coincide con una situación crítica para la biodiversidad, marcada por las elevadas temperaturas, la prolongada sequía y los incendios forestales registrados en numerosos puntos del país, que han deteriorado "significativamente" los hábitats utilizados por la fauna silvestre para reproducirse, refugiarse y alimentarse.

La organización considera que estas circunstancias incrementan la vulnerabilidad de las especies cinegéticas y justifican la aplicación del principio de precaución. Según ha explicado, tanto la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, como la propia legislación cinegética contemplan la prohibición de la caza durante los denominados "días de fortuna", es decir, en situaciones extraordinarias en las que fenómenos como incendios, olas de calor o sequías reducen la capacidad de defensa y escape de la fauna silvestre o la obligan a concentrarse en lugares concretos.

En este sentido, la ONG ha solicitado que se suspenda cualquier actividad cinegética en las zonas afectadas por incendios y en áreas colindantes, con el fin de evitar una presión adicional sobre los ejemplares desplazados por el fuego.

"SEO/BirdLife insta a las administraciones autonómicas y al Gobierno de España a adoptar decisiones basadas en la evidencia científica, reforzar el seguimiento de las poblaciones de aves y garantizar que ninguna especie con un estado de conservación desfavorable sea objeto de aprovechamiento cinegético", ha señalado Mario Jiménez, coordinador de Conservación de SEO/BirdLife.

La ONG ha reiterado que la conservación de la biodiversidad debe constituir una prioridad "en un contexto de cambio climático, pérdida de hábitats y creciente presión sobre las poblaciones de fauna silvestre" y ha afirmado que "solo mediante una gestión responsable" y basada en el conocimiento científico será posible asegurar el futuro de especies como la codorniz común y la tórtola europea.