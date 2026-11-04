SEOBirdLife pide colaboración ciudadana para censar aves nocturnas e invernales y recuerda su declive

Lechuza común. - TATAVASCO IMÁGENES

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

SEOBirdLife hace un llamamiento a la participación ciudadana para censar aves nocturnas y de invierno en sus programas 'Noctua', a partir del 1 de diciembre y 'Sacin', a parir del 15 de noviembre, con el objetivo de reforzar el conocimiento sobre el declive de estas aves.

Los programas Noctua y Sacin se sustentan en la participación de personas voluntarias que dedican unas pocas horas al año a registrar la presencia de las aves identificadas en recorridos o puntos de muestreo establecidos. Cuantos más observadores participan, más precisa resulta la información sobre lo que ocurre en campos, ciudades, bosques o humedales, según explica la ONG.

Además de los métodos de seguimiento habituales, la organización ha comunicado que incorporará esta campaña a su programa 'Noctua' un sistema de seguimiento acústico pasivo mediante grabadoras automáticas de sonido, que permiten detectar la presencia de aves nocturnas a través de sus cantos.

Con motivo de esta campaña de participación, SEOBirdLife ha realizado en directo este 4 de noviembre el anillamiento de ocho pollos de una pareja de lechuzas comunes que siguen desde una cámara instalada en una caja nido. La actividad, realizada en Riet Vell (Tarragona.

La organización recuerda que, según su último informe sobre 'El Estado de las Aves en España', más de la mitad de las especies de aves nocturnas presentan tendencias negativas, como las lechuzas o los mochuelos.

En este sentido, explica que el programa 'Noctua' ha permitido a los investigadores identificar factores que podrían influir en esta evolución negativa, como la fragmentación y degradación del hábitat, el uso de pesticidas, la reducción de recursos alimenticios y la contaminación lúminica.

"Es necesario priorizar acciones de conservación para las especies nocturnas, que parecen ser especialmente vulnerables. Para ello, necesitamos conocer el estado de sus poblaciones mediante el aumento de censos en más parte del territorio y de manera sostenida en el tiempo", ha señalado la técnica de la Unidad de Espacios y Especies de SEOBirdLife y coordinadora de estos programas, Virginia Escandell.

A su vez, también han trasladado su preocupación por el estado de las aves de invierno, de las cuales un 33% presentan una situación desfavorable.

CÓMO PARTICIPAR EN NOCTÚA Y SACIN

El programa Noctua permite conocer el estado de nueve especies de aves nocturnas: chotacabras europeo, chotacabras cuellirrojo, autillo europeo, cárabo común, búho chico, búho real, lechuza común, mochuelo europeo y alcaraván común.

Las personas voluntarias dedican aproximadamente dos horas en tres jornadas distribuidas entre diciembre y junio. Conocer los cantos de estas aves es fundamental para identificarlas. SEOBirdLife recomienda practicar con la aplicación gratuita Avefy, disponible para Android e iOS para familiarizarse con los cantos de estas y otras especies.

En el programa Sacin se obtiene información de tendencia poblacional de más de 80 especies de aves durante el invierno. Los censos se desarrollan entre noviembre y febrero mediante recorridos definidos por cada participante en zonas que visite habitualmente.