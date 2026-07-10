Expertos apuntan al calor, orografía y "obsolescencia" de la red eléctrica ante el incendio de Los Gallardos

Dos personas observan el avance del incendio forestal, a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería, Andalucía (España). - Javi Carrión

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Expertos han apuntado a que el calor, la orografía de la zona y la "obsolescencia" de la red eléctrica han generado la "tormenta perfecta" para que el incendio forestal declarado este jueves en Los Gallardos (Almería) haya sido "virulento".

Así se ha expresado el ingeniero y profesor en la Universidad Nebrija, Iván Zamarrón, ha apuntado en declaraciones a Europa Press que uno de los factores que ha provocado el "virulento" incendio forestal declarado este jueves en Los Gallardos (Almería), habría sido "obsolescencia" de la red eléctrica, además de la causa "térmica".

"Igual que tenemos un Ministerio de Retro Demográfico, teníamos que constituir un nuevo Ministerio que fuera el del reto de la modernización de las infraestructuras en España", ha pedido el experto.

Precisamente, el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha apuntado este viernes al tendido eléctrico como el origen del incendio que por el momento ha dejado once personas fallecidas y ocho heridos.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, también ha apuntado a la hipótesis de la caída de un poste del tendido eléctrico como la causa de las llamas. En este sentido, en una entrevista este viernes en la Cadena Cope, ha asegurado que se "derivarán responsabilidades hacia el mantenimiento de aquellos que sean responsables del mismo".

"Aparte de las condiciones topográficas de esta rambla, que también es bastante particular --como no pocas ramblas de la costa almeriense, que son un poco ratoneras o trampas cuando se trata de un incendio--, hay una dimensión también de infraestructuras críticas bastante relevante", ha añadido Zamarrón.

Asimismo, ha destacado que las "altas temperaturas" y las olas de calor que venían ocurriendo en la zona del incendio se han "combinado" con la "no modernización".

"Al final hay una obsolescencia de red y eso, combinado con alta temperatura y las condiciones orográficas, lleva un incendio bastante virulento porque los incendios eléctricos siempre tienen estas características. Tienen una capacidad expansiva mucho más potente que la de un incendio por condiciones naturales de un rayo o de una provocación", ha precisado Zamarrón.

Por su parte, José Luis Caparrós Martínez, profesor del Máster en Gestión Medioambiental de la Universidad Internacionaol de La Rioja (UNIR), ha asegurado a Europa Press que "la tormenta perfecta" para la expansión de este incendio ha sido tanto el "calor y el viento" como la "vulnerabilidad territorial" de la zona.

Asimismo, ha apuntado que Almería es una de las zonas "más afectadas" por el cambio climático, que hará que este tipo de fenómenos ocurran más a menudo.

"Estamos atendiendo incendios con equipos y con procedimientos que eran acordes a unas condiciones ambientales distintas a las que tenemos actualmente. El cambio climático en esta región mediterránea ha prolongado el periodo de grave riesgo de incendios, la vegetación se tira más tiempo seca y las condiciones se están agravado. No tiene sentido ya que sea solo una parte del año, cuando existe riesgo todo el año de incendios", ha añadido.

Por eso, considera que alguna de las soluciones es "educar" a la población de la zona para que sea consciente de "dónde vive".

"Esta mañana hablaba con un compañero de la necesidad de que la población sea consciente de dónde vive y los riesgos que tiene. Incluso se debería hacer una labor importante de educación en la escuela, de cómo actúan fenómenos ambientales extremos que desgraciadamente van a ser más comunes en el futuro", ha zanjado Caparrós Martínez.

Finalmente, Martín Perea, director del Máster en Energías Renovables de la Universidad Europea de Canarias, ha abogado por

una "mayor simbiosis productiva entre el medio y la población".

"Hay que evitar criterios excesivamente proteccionistas y replantearnos el bien que han podido hacer la explotación del bosque con la explotación de la ganadería, ganadería extensiva incluso, que hoy en día va desapareciendo. Se van despoblando las zonas rurales y eso es otra desgracia más porque a ver quién puede cuidar de todo ese entorno si no son los propios habitantes de las zonas", ha terminado.