La supervivencia del urogallo pirenaico pasa por gestionar su hábitat, pero también sus depredadores, según estudio. - FUNDACIÓN ARTEMISAN

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La combinación de gestión de hábitat y el manejo de depredadores y competidores podría cambiar el destino del urogallo pirenaico, ave forestal catalogada en peligro de extinción. Esta es la principal conclusión de un artículo científico publicado en la revista 'Ecologies' y liderado por Fundación Artemisan, según ha informado este jueves la organización.

Los resultados de la investigación revelan que la especie coexiste con una amplia gama de depredadores y posibles competidores por el hábitat, con independencia de la estructura del mismo. Incluso en hábitats óptimos que favorecen al urogallo, depredadores y competidores son capaces de adaptarse a diferentes contextos ecológicos, por lo que no siempre se ven afectados.

De acuerdo con Fundación Artemisan, el estudio se ha basado en cámaras de foto-trampeo en áreas críticas para la conservación del urogallo en Huesca (Aragón). Durante 3.417 días se han recogido 8.757 fotografías válidas de un total de 130 ubicaciones para evaluar la presencia y abundancia de depredadores y especies competidoras del urogallo en tres zonas clasificadas como de hábitat "óptimo", "favorable" y "desfavorable" en función de su idoneidad para este ave.

En estas imágenes se han registrado 36 especies diferentes, si bien las detectadas con mayor frecuencia fueron el rebeco pirenaico o sarrio (32,6%), el corzo (18%), el jabalí (9,6%) la ardilla roja (6,1%), los mustélidos (5,6%) y el zorro (4,8%). De forma paralela, se han fotografiado urogallos en las áreas de hábitat óptimo y favorable.

Además, se han detectado los depredadores de nidos, como los mustélidos y el zorro, con mayor frecuencia en el área favorable durante otoño e invierno y, en el área óptima, en primavera y verano, lo que coincide con la época de cría del ave. "Si se gestionaran estas especies para reducir la depredación de nidos, las actuaciones deberían realizarse antes de este período, siguiendo el camino ya emprendido en otras zonas de los Pirineos y la Cordillera Cantábrica", ha puntualizado Fundación Artemisan.

El estudio ha observado un patrón muy similar con los zorros. Asimismo, ha apuntado que los córvidos fueron más frecuentes en el área de hábitat desfavorable en ambos periodos y que no se encontró un patrón claro para el jabalí (depredador de nidos y competidor de hábitat) ni para los cérvidos (competidores). A juicio de la organización, esto sugiere que "las recomendaciones de gestión para estas especies deberían basarse no solo en la estructura del hábitat, sino también en factores como la disponibilidad de alimento".

Adrián Moreno, que ejerce como investigador de Fundación Artemisan y responsable del proyecto de recuperación del urogallo pirenaico en el Valle de Bielsa, ha indicado que esta investigación ayuda a comprender cómo influye el tipo de hábitat en la presencia y abundancia de predadores y competidores del urogallo y confirma que su supervivencia "no solo pasa por el manejo del hábitat, sino también por el de estas especies".

Al margen de ello, ha agradecido la implicación de todos los colaboradores en el proyecto, el Gobierno de Aragón, la Federación de Caza de Aragón, la Asociación de Cazadores Valle de Bielsa y el Ayuntamiento de Bielsa, destacando su esfuerzo y compromiso por la conservación del urogallo, así como a la Fondazione La Lomellina, que financió parcialmente el estudio.