El sureste de Europa alberga una gran diversidad de abejas silvestres, según un estudio preliminar

Archivo - Una abeja posada en una flor - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El sureste de Europa alberga una gran diversidad de abejas silvestres, según un diagnóstico inicial de las cuatro zonas piloto del proyecto 'Beeconnected SUDOE', coordinado por la Universidad Autónoma de Madrid y en el que participa SEO/BirdLife, entre otros socios. El análisis se ha dado a conocer por el Día Mundial de las Abejas, que se celebra cada 20 de mayo.

El estudio revela que, a pesar de las diferencias en los enfoques metodológicos, en los cuatro lugares estudiados --la Cañada Real Conquense (en el tramo ubicado en la provincia de Ciudad Real), en las Vías Verdes de Girona, en Coímbra (Portugal) y en Nueva Aquitania y Auvernia (Francia)-- se observa un patrón común caracterizado por la presencia de las principales familias de abejas europeas y la dominancia de algunos géneros ampliamente distribuidos, como 'Lasioglossum' y 'Andrena'.

Al mismo tiempo, todas las áreas presentan un número elevado de especies poco abundantes, lo que sugiere comunidades complejas y estructuradas, típicas de este grupo taxonómico, según el análisis, que indica que las diferencias en riqueza específica entre zonas piloto responden, en parte, a factores metodológicos, pero también reflejan variaciones reales asociadas al tipo de hábitat.

Así, los entornos urbanos y periurbanos con alta heterogeneidad, como Coímbra, muestran valores elevados de riqueza, mientras que hábitats más específicos, como los brezales forestales en Francia, albergan comunidades más especializadas. Por su parte, los paisajes en mosaico asociados a infraestructuras verdes, como las vías verdes de Girona, presentan valores intermedios de diversidad, con una combinación de especies generalistas y especialistas.

En el caso de la Cañada Real Conquense, la comunidad de abejas se desarrolla en un paisaje agrícola intensivo relativamente homogéneo, donde esta infraestructura verde lineal actúa como refugio y corredor ecológico. A pesar de este contexto simplificado, se registra una comunidad diversa, con una notable representación de especies características de ambientes abiertos y esteparios, lo que pone de manifiesto el papel de estas infraestructuras verdes en la conservación de la biodiversidad en zonas agrarias intensivas, añaden los investigadores.

Un aspecto destacable es la presencia generalizada de especies raras o poco frecuentes a escala local, así como de taxones de interés conservacionista en todas las áreas piloto. Este patrón pone de relieve la importancia de estos sistemas como reservorios de biodiversidad, incluso en contextos humanizados o sometidos a distintos niveles de perturbación.

En conjunto, los resultados del estudio inicial subrayan el papel potencial de distintos elementos del paisaje, incluyendo infraestructuras verdes y hábitats seminaturales, en el mantenimiento de comunidades diversas de polinizadores. Este conjunto de datos constituye una base sólida para evaluar, en fases posteriores del proyecto, el efecto de las medidas de restauración y mejora de la conectividad sobre la diversidad y abundancia de abejas silvestres.

El proyecto 'BeeConnected SUDOE' se desarrolla entre 2025 y 2028 con el fin de contribuir a la conservación de la biodiversidad de polinizadores silvestres en el suroeste de Europa mediante la creación y restauración de infraestructuras verdes en entornos agrícolas y periurbanos. Cuenta con fondos Interreg SUDOE de la Unión Europea que incluyen a España, Francia y Portugal.

Coordinado por la Universidad Autónoma de Madrid, cuenta además con la participación de la Universidad de Burdeos (Francia), la Universidad de Coímbra (Portugal) y el Consorcio Centro Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), SEO/BirdLife, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Cámara Municipal de Coimbra y la Diputación de Girona.