Técnicas genómicas de última generación desentrañan la compleja historia evolutiva de los tomillos blancos.

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Científicos han identificado dos grandes linajes de tomillos blancos en la Península diferenciados por el número de copias de su material genético (nivel de ploidía) o, dicho de otra forma, por su número de cromosomas por núcleo. Estos linajes no se corresponden con los rasgos morfológicos hasta ahora empleados para distinguir las especies de este grupo.

Esta es la conclusión de un estudio liderado por las investigadoras Lisa Pokorny, del Real Jardín Botánico-CSIC (RJB-CSIC) y Regina Berjano, de la Universidad de Sevilla, en el que han colaborado expertos de las Universidades de Sevilla y Córdoba. Los resultados, que se acaban de publicar en 'Molecular Ecology', se han conseguido a través del análisis de 40 poblaciones de esta planta mediante la técnica genómica Hyb-Seq.

De acuerdo con Lisa Pokorny, esta técnica "permite la captura masiva de cientos de marcadores del núcleo y de los organelos para estudiar la diversidad genética de los organismos con una resolución muy superior a los métodos tradicionales". Gracias a ella, "ha sido posible desentrañar una compleja historia evolutiva, hasta ahora oculta, y proponer mejoras críticas en la gestión para la conservación de los tomillos blancos", según ha añadido Regina Berjano.

En palabras del investigador Francisco José García Cárdenas, primer autor del estudio, la investigación ha revelado que, por un lado, "existe un linaje tetraploide (con cuatro copias de su material genético), con mayor distribución geográfica y genéticamente homogéneo y, por otro lado, hay un linaje diploide (con dos copias), que está mucho más restringido geográficamente".

Dentro del linaje diploide, los expertos han podido diferenciar hasta cuatro subgrupos con una fuerte identidad geográfica: Algarve, Cádiz, Doñana y la región Hercínica (zonas del interior peninsular). Para su sorpresa, existe evidencia clara de intercambio genético entre ambos linajes. Aunque durante mucho tiempo se creyó que las diferencias en nivel de ploidía impedían casi por completo la reproducción entre individuos, estos resultados indican que pueden existir 'puentes' genéticos entre ellos.

En conjunto, el Botánico recalca que este trabajo pone de manifiesto la existencia de una diversidad genética oculta en los tomillos blancos ibéricos, "difícil de detectar únicamente a partir de los caracteres morfológicos tradicionales". Por el momento el nivel de ploidía es el único carácter que permite diferenciar claramente las dos especies del grupo, lo que le convierte en un aliado "clave" para diferenciar, proteger y gestionar de manera más efectiva la diversidad genética de estos tomillos.

En este marco, los autores subrayan la necesidad de una clasificación taxonómica más integradora, que combine datos genómicos, citológicos y ecológicos para el estudio de grupos con historias evolutivas complejas. Además, recomiendan que desde el punto de vista de la conservación se preste special atención a los cuatro subgrupos diploides del suroeste peninsular, ya que albergan (en conjunto) un "valioso potencial de adaptación y resiliencia frente a futuros cambios ambientales".