El tiempo para hoy en España, 28 de julio de 2026

Jornada de intenso calor - Marian León - Europa Press

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas mantendrán este martes 28 de julio en aviso amarillo o naranja a gran parte del país, con la provincia de Cádiz en riesgo por viento y fenómenos costeros, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, en Andalucía estarán en aviso naranja por el calor Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla y en aviso amarillo Cádiz, Almería y Huelva; en Aragón, en aviso naranja Zaragoza y amarillo Huesca y Teruel; en Castilla y León, en aviso amarillo Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora; en Castilla-La Mancha, en aviso naranja Toledo y Ciudad Real y amarillo Albacete, Cuenca y Guadalajara; en Cataluña, en aviso amarillo Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona; en Extremadura, en aviso naranja Cáceres y Badajoz; en Galicia, en aviso naranja Orense y amarillo Lugo y Pontevedra; y en el País Vasco, en aviso naranja Vizcaya y Guipúzcoa y amarillo Álava .

Además, las altas temperaturas ponen este martes en aviso amarillo a las provincias de Asturias, Cantabria, Madrid, Navarra y La Rioja.

Este martes se mantendrá una situación de estabilidad generalizada dominada por las altas presiones, con cielos poco nubosos o despejados y una ausencia de precipitaciones.

Únicamente en el norte de Canarias, Estrecho, Melilla y zonas del Cantábrico y de Galicia se darán intervalos de nubes bajas matinales, con posibles bancos de niebla dispersos y una tendencia general a despejar, si bien en litorales de Galicia podría aumentar la nubosidad a lo largo del día dejando brumas costeras. Es probable la entrada de calima por el sur peninsular.

Las temperaturas aumentarán en la mayor parte de la Península, notablemente las máximas en amplias zonas del tercio norte e incluso de forma extraordinaria en el Cantábrico oriental. Únicamente se esperan descensos en las propias máximas en el oeste de Galicia y habrá pocos cambios en los archipiélagos.

Con estos aumentos se prevé rebasar los 36 grados en amplias zonas del interior peninsular, pudiendo sobrepasar los 40 en las depresiones del sur y suroeste, aproximándose a este valor en el valle del Ebro. Se prevén noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en el Mediterráneo y cuadrante suroeste.

Soplará levante en el Estrecho y alisio en Canarias con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes; viento moderado del nordeste en los litorales del sureste peninsular y del este en el Cantábrico y norte de Galicia, amainando en este caso. En el resto se espera que sople viento flojo con predominio de las componentes este y sur.