El tiempo para hoy en España, 29 de julio de 2026

Una persona se refresca en una fuente, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La entrada de una nueva ola de calor pondrá este miércoles 29 de julio en aviso naranja o amarillo a gran parte de la Península Ibérica y a Gran Canaria, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En Andalucía, estarán en aviso naranja Córdoba, Granada y Jaén y en aviso amarillo, Sevilla; en Aragón, aviso naranja Huesca, Teruel y Zaragoza; en Castilla y León, aviso naranja en Burgos, Soria y Valladolid y amarillo en Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora; en Castilla-La Mancha, aviso naranja en Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, y amarillo en Guadalajara; y en Cataluña, en aviso naranja estará Gerona y Lérida y amarillo Barcelona y Tarragona.

Las altas temperaturas pondrán también, en Extremadura, en aviso amarillo a Cáceres y Badajoz; en Galicia en aviso amarillo a Lugo y Orense; en el País Vasco en aviso naranja Álava y Guipúzcoa y amarillo Vizcaya; y la Comunidad Valencia, estará en aviso amarillo Valencia. También estarán en riesgo importante por calor Madrid, Navarra y La Rioja y en riesgo Cantabria.

Este miércoles, día en el que comienza la ola de calor, continuará la estabilidad atmosférica con un predominio de cielos poco nubosos o despejados. Únicamente se esperan nubes bajas en los litorales de Galicia, del Cantábrico y, por la mañana, de Andalucía y Mallorca.

No obstante, se desarrollarán algunas nubes de evolución en el sistema Ibérico y los Pirineos; en el Pirineo de Girona, podrían darse chubascos localmente fuertes. En Canarias, se esperan cielos con nubes bajas en la vertiente norte y despejados en la sur.

Son probables las brumas en Galicia y en el Cantábrico, con tendencia a remitir durante el día; y se espera calima en el sur de la Península y en el extremo oriental de Canarias.

Las temperaturas máximas subirán en el tercio este, Castilla y León y los archipiélagos, y bajarán, de forma notable, en Galicia y en el Cantábrico. Se prevé rebasar los 35 grados en amplias zonas del interior peninsular, el interior de Mallorca y el sur de Gran Canaria, y los 40-42 grados en los valles fluviales del cuadrante suroeste, en el valle del Ebro y Navarra.

Por su parte, las mínimas subirán de manera generalizada en la Península y en Canarias, de forma notable en el alto Ebro; solo bajarán en Cádiz, el oeste de Galicia y Menorca. Se esperan noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en el Mediterráneo y los valles fluviales de la mitad sur.

En el Estrecho, soplará levante moderado, y, en Canarias, alisio con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas.

El viento será moderado y del nordeste en los litorales del sureste peninsular; flojo y del oeste en el Cantábrico y norte de Galicia, y flojo y con predominio del suroeste en el resto.