Un total de 156 organizaciones civiles exige una moratoria a nuevas instalaciones de incineración de residuos en la UE. - ZERO WASTE EUROPE

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Zero Waste Europe, una coalición de 156 organizaciones de la sociedad civil de la que forma parte Ecologistas en Acción, han pedido por carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a los comisarios europeos y a los ministros nacionales una moratoria inmediata sobre la aprobación y construcción de nuevas instalaciones de incineración de residuos en toda la Unión Europea (UE).

"Ampliar la capacidad de incineración encerrará a Europa en un sistema de quema de materiales que socava directamente la prevención, la reutilización y el reciclaje de residuos, las principales prioridades de la jerarquía de residuos de la UE y de la economía circular", denuncia el texto.

A su vez, la carta recuerda a los políticos que la incineración es cada vez "más reconocida" como un problema para el clima. En este sentido, las organizaciones inciden en que "estudios recientes" destacan que la incineración tiene "una alta intensidad de carbono", que "a menudo" supera la de las fuentes de energía fósiles debido a la importante cantidad de plástico presente en los residuos.

Las organizaciones han enviado el texto en el marco de la jornada de acción contra la incineración de la campaña 'Better than burning' (Mejor que quemar), que incluye un manifiesto y testimonios en las redes sociales de la red Zero Waste Europe sobre el impacto nocivo de la incineración de residuos en sus países.

En lo que respecta a España, el responsable de residuos de Ecologistas en Acción, Carlos Arribas, ha denunciado que "varias administraciones autonómicas, como la de la Comunidad Valenciana o Castilla y León, promueven la incineración de residuos, una de las peores alternativas en la gestión de los residuos por su alto impacto ambiental y daños a la salud humana".