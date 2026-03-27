Un total de 427 ayuntamientos españoles se unen el sábado a La Hora del Planeta, el 'apagón' simbólico por la naturaleza

Archivo - Torre de Hércules de A Coruña al atardecer, a 8 de abril de 2022, en A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 427 ayuntamiento españoles se unirán este sábado a 'La Hora del Planeta', el 'apagón' simbólico por la conservación de la naturaleza promovido por WWF en todo el mundo que este año cumple 20 ediciones. De esta manera, algunos de los monumentos más emblemáticos de España se apagarán entre las 20:30 y las 21:30 demostrado en palabras de la ONG que "cuando millones de personas actuamos juntas, el mundo cambia de verdad".

Además, también tomarán parte de la iniciativa 108 empresas en el país, así como 105 organizaciones. Por su parte, los Grupos Locales de personas voluntarias de WWF celebrarán distintas actividades como mosaicos de velas, paseos guiados por el río, batucadas, trivial sobre naturaleza, pintacaras, manualidades o visitas por museos en Alicante, León, Barcelona, Bilbao, Guadalajara, Málaga y Sevilla.

Desde su primera edición en Sídney (Australia) en 2007, la campaña ha unido a millones de personas en más de 190 países que, en pasadas ediciones, han apagado más de 17.000 monumentos emblemáticos. Algunos han sido la Ópera de Sídney, la Torre de Tokio, la ciudad china de Ordos, el Estadio Nacional de Pekín, Taipei 101, la Torre Namsan de Seúl, la Puerta de la India, el London Eye, el Coliseo, la Basílica Vaticana, la Puerta de Brandenburgo, la Torre Eiffel, el Castillo de San Jorge, el Empire State Building, las Cataratas del Niágara, el Cristo Redentor o el Puente Katembe de Maputo.

"En un contexto de incertidumbre global, la iniciativa es más necesaria que nunca, ya que destaca el poder de la acción colectiva para activar el cambio político, económico y social necesario para cuidar la naturaleza", ha destacado WWF.

Como conmemoración del 20 aniversario de la iniciativa, la ONG ha destacado los "20 mayores logros para proteger la naturaleza y frenar la crisis climática", entre ellos los Acuerdos de París de 2015, donde 195 países se comprometieron a limitar la temperatura global; la Agenda 2030, que integró clima, biodiversidad y justicia social en 17 metas compartidas; y el Pacto Verde Europeo fijó el objetivo de neutralidad climática de la Unión Europea (UE) en 2050.

En un reciente vídeo, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, ha pedido movilizarse por La Hora del Planeta para exigir una reducción más rápida de las emisiones de gases de efecto invernadero, una transición "acelerada y justa" de los combustibles fósiles a las energías renovables y un apoyo "real" para las comunidades que ya sufren los peores efectos del calentamiento global.

"Exijamos una reducción más rápida de las emisiones, una transición acelerada y justa de los combustibles fósiles a las energías renovables, y "Exijamos una reducción más rápida de las emisiones, una transición acelerada y justa de los combustibles fósiles a las energías renovables, y un apoyo real para las comunidades que ya sufren los peores efectos. Alcemos la voz. Movilicémonos", ha señalado.