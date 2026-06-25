Varios países se suman a España para defender la continuidad del programa LIFE en el presupuesto de la UE

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BRUSELAS 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Varios Estados miembros de la Unión Europea se han sumado este jueves a la petición de España, Italia, Austria y Luxemburgo para preservar el programa LIFE como instrumento específico de financiación medioambiental en el próximo presupuesto comunitario para el periodo 2028-2034, ante el temor de que su integración en mecanismos financieros más amplios, como propone la Comisión Europea, termine diluyendo su eficacia.

Durante el Consejo de Medio Ambiente de la UE celebrado en Luxemburgo, países como Portugal, Grecia, Lituania, Polonia o Estonia, han expresado su apoyo a la petición impulsada por el Gobierno español y han destacado el valor del instrumento para traducir los objetivos europeos en proyectos concretos sobre el terreno.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha insistido en que LIFE es el "único instrumento de la UE dedicado exclusivamente al medio ambiente y al clima", por lo que ha reclamado "garantizar su continuidad, con una financiación adecuada y específica en el próximo marco presupuestario".

"Diluirlo en fondos más amplios supone rebajar la ambición medioambiental", ha advertido Aagesen, que ha recordado que el programa ha sido "fundamental" para impulsar miles de proyectos de protección de la biodiversidad, restauración de la naturaleza, conservación de especies y recuperación de ecosistemas.

Entre los ejemplos citados por la ministra figura la recuperación del lince ibérico, que ha pasado de menos de un centenar de ejemplares a principios de siglo a más de 2.600 en la península ibérica, así como proyectos de restauración de humedales, reutilización de aguas residuales, recarga de acuíferos o soluciones basadas en la naturaleza.

En representación de las regiones españolas, el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Navarra, José Mari Aierdi, ha defendido que LIFE ha permitido "cerrar la brecha entre la ambición política europea y la implantación real en los territorios" y ha reclamado mantenerlo como un instrumento "autónomo", con financiación "suficiente, estable e identificable".

APOYO MAYORITARIO DE LOS ESTADOS

Portugal ha agradecido a España la presentación de una posición "compartida por varios Estados miembro", entre los que se ha identificado, y ha defendido que, en un contexto de riesgos crecientes por la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, el futuro presupuesto comunitario debe mantener y valorizar instrumentos que han demostrado eficacia, como LIFE.

"La ambición por sí sola no basta, hacen falta recursos dedicados, capacidad técnica y una fuerte movilización de las partes interesadas", ha señalado Lisboa, además de advertir de que un nuevo fondo de competitividad podría no conservar la identidad de las actividades del programa ni aprovechar sus beneficios tradicionales.

En esta misma línea, Grecia ha considerado "esencial" garantizar que la futura arquitectura financiera de la UE no socave la visibilidad, autonomía, financiación adecuada y eficacia del instrumento, mientras que Lituania ha alertado de que el nuevo marco puede "desmantelar" lo que considera clave para la innovación, la resiliencia y la competitividad local.

"Consideramos que es clave garantizar la continuidad de la acción LIFE, con financiación dedicada como programa independiente", ha defendido la delegación lituana, que ha destacado además el papel del programa en el apoyo a la sociedad civil, especialmente a las ONG, y a proyectos con impacto en comunidades locales.

Por otro lado, Polonia se ha mostrado "abierta a debatir el futuro" de este instrumento que, según ha recordado "lleva apoyando desde hace 30 años la aplicación de la legislación medioambiental de manera coherente y tiene un historial magnífico".

Por su parte, Estonia ha descrito LIFE como un instrumento "muy exitoso" para proyectos de acción climática, biodiversidad, economía circular, gestión hídrica y otras prioridades medioambientales, por lo que ha pedido que se mantenga la financiación de estos sectores en el próximo Marco Financiero para garantizar avances sostenidos en los objetivos climáticos y ambientales.

LA COMISIÓN DEFIENDE SU NUEVO MODELO

Frente a las reservas expresadas por varios Estados al planteamiento de Bruselas, la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, ha reconocido que LIFE es "una historia de éxito" y, aunque ha asegurado entender la preocupación de los países por el hecho de que deje de ser un programa independiente, ha defendido que la propuesta la Comisión para el próximo presupuesto puede conducir a un sistema más "sencillo" y "unificado".

La política sueca ha sostenido que Europa afronta una brecha de inversión medioambiental de 180.000 millones de euros y ha defendido que la propuesta del Ejecutivo comunitario busca responder a este déficit destinando el 35% del presupuesto de la UE, unos 700.000 millones de euros, a objetivos climáticos y medioambientales.

Según Roswall, las actividades vinculadas al programa continuarán a través de varios pilares, incluida la posibilidad de que los Estados miembro integren acciones ambientales a nivel nacional, regional y local, mientras que la Comisión --señala-- apoyará este tipo de proyectos mediante el Mecanismo Europeo y el Fondo Europeo de Competitividad.

"Quiero dejar muy claro que la Comisión está comprometida con la protección del medio ambiente, la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático", ha concluido la comisaria.