Verdemar pide en Bruselas garantías ambientales para el acuerdo sobre Gibraltar: "Se está empobreciendo el campo"

Archivo - Atraque de un submarino de propulsión nuclear en Gibraltar. - VERDEMAR ECOLOGISTAS EN ACCIÓN - Archivo

BRUSELAS, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El colectivo ecologista Verdemar-Ecologistas en Acción ha reclamado este martes en el Parlamento Europeo que el tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar incluya "garantías ambientales" para proteger el Estrecho, al advertir de que las "malas prácticas" continuadas "están empobreciendo el campo" y no deberían "quedar impunes".

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la organización, Antonio Muñoz Cecilia, ha denunciado que el Peñón desarrolla actividades que, según explica, vulneran la normativa europea en espacios protegidos, y ha pedido que el acuerdo --ya negociado pero aún bajo revisión legal de las partes-- tenga en cuenta el impacto acumulado sobre el medio marino y las comunidades costeras.

"Gibraltar está tirando un millón de metros cúbicos de aguas residuales por Punta Europa a una zona de especial conservación", ha asegurado, en referencia al Estrecho Oriental, un lugar de interés comunitario integrado en la red Natura 2000, lo que --según ha advertido-- pone en riesgo "no solamente el medio ambiente, sino también la pesca artesanal" de la zona.

Muñoz ha alertado también del trasiego de combustible de barco a barco, conocido como 'bunkering', que se lleva a cabo en un área de especial protección sometida a un intenso tráfico marítimo, advirtiendo del riesgo de accidentes y vertidos que podrían afectar tanto a la biodiversidad marina como al turismo de la costa andaluza.

El colectivo ha puesto además el foco en los rellenos vinculados a la expansión urbanística en la costa este del Peñón, donde denuncia que se están desarrollando proyectos turísticos y portuarios dentro de un entorno protegido.

Según ha expuesto, estas actuaciones están alterando la dinámica litoral y generando vertidos y partículas en suspensión que acabarían sedimentando en áreas de pesca, advirtiendo, además, de la llegada recurrente de submarinos de propulsión nuclear a la base militar de Gibraltar, en una zona que, en su opinión, "no estaría preparada para responder ante una posible emergencia".

El colectivo ha insistido en que la revisión del acuerdo supone una oportunidad clave para incorporar mecanismos efectivos de control ambiental que, a su juicio, han sido hasta ahora insuficientes, por lo que ha reclamado que el acuerdo "ponga fin a la impunidad" y establezca "sanciones claras ante cada delito medioambiental".

La comparecencia de este martes da continuidad a la intervención que Verdemar ya realizó en septiembre de 2025 ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, donde denunció vertidos, rellenos y otras actividades en el entorno marítimo del Peñón, y pidió que la UE tuviera en cuenta estos impactos.

Aunque la Eurocámara aceptó la petición a trámite, el colectivo lamenta que desde entonces no se hayan producido avances visibles en la respuesta institucional ni en la incorporación de salvaguardas ambientales concretas en el marco del acuerdo, cuya conclusión fue anunciada en diciembre de 2024 por la UE y Reino Unido, pero sigue pendiente de los procedimientos internos de revisión, firma y ratificación por las partes.