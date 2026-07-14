Vox acusa al Gobierno de usar el cambio climático como "excusa" tras el incendio de Los Gallardos (Almería)

1104033.1.260.149.20260714110639 La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha acusado al Gobierno de usar el cambio climático como "excusa" tras el incendio de Los Gallardos (Almería).

"El Gobierno se apresuró a hablar de forma muy imprudente sobre el cambio climático como excusa para descargar las responsabilidades de las Administraciones y nosotros lo que pedimos es prevención en los montes que cada día están más abandonados, preparar a los equipos y escuchar a los que mejor conocen, mucho antes de que se abre el periodo de incendios, lo que puede suceder en estas circunstancias porque si no siempre será tarde", ha asegurado en rueda de prensa en la Cámara Baja.

En este sentido, Millán ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas fallecidas, quienes ha dicho que "deben recibir toda la atención necesaria", y ha expresadp su "gratitud" a los cuerpos de extinción y seguridad desplegados en la zona y las administraciones locales.

"A esta hora aún no es oficial la causa del incendio y tenemos que esperar todavía a los informes pertinentes. Sin embargo, lo que sí está claro es que estamos ante el incendio más mortífero de Andalucía y que solo nos encontramos ante las puertas del periodo de máxima alerta por los incendios forestales", ha apuntado.

De la misma manera, Millán ha criticado que el Gobierno se "apresurase" a hablar "de forma muy imprudente" sobre el cambio climático como "excusa" para descargar las responsabilidades de las Administraciones.

En esta línea, ha recalcado en su intervención que la Asociación Forestal Andaluza ha advertido del "grave abandono" de los montes y que las infraestructuras de prevención, como son las áreas de cortafuegos, las líneas de cortafuegos y las franjas auxiliares, cubren hoy menos del 0,5% de las más de cuatro millones de hectáreas forestales de Andalucía.

"No podemos descargar sobre la heroicidad de los agentes todo el peso que corresponde a las Administraciones para evitar desastres como el de Almería", ha subrayado.

Respecto al origen del fuego, la formación ha pedido prudencia y ha instado a esperar a que los informes oficiales de los peritos esclarezcan las causas definitivas. No obstante, se han referido a las sospechas que apuntan a un posible fallo de infraestructuras: concretamente, la existencia de un poste de la luz con soportes de madera "degradados" que supuestamente permanecía en pie "sin mantenimiento" desde hacía 17 años, a pesar de estar dado de baja del suministro y ubicado en una zona declarada de "alto riesgo".

Además, ha insistido en cuidar el medio rural, evitar incendios en invierno y recuperar "determinadas actividades rurales que han servido durante muchísimo tiempo para evitar este tipo de catástrofes y que ahora mismo están criminalizadas precisamente por ese fanatismo climático".