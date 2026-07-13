Moreno pide concienciación ciudadana ante el efecto "muy importante" que el "cambio climático" genera en Andalucía

1103843.1.260.149.20260713131657 El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Turre (Almería), en el puesto de mando avanzado por el incendio forestal de Los Gallardos. - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS

TURRE (ALMERÍA), 13 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha abogado este lunes por que la ciudadanía se conciencie y tenga "sensibilidad" en relación a los efectos que el "cambio climático" genera en la comunidad autónoma que gobierna, donde está teniendo un efecto "muy importante".

Así lo ha manifestado el presidente andaluz al hilo del incendio forestal declarado el pasado jueves en Los Gallardos (Almería) que ha ocasionado al menos 13 fallecimientos, y durante su intervención en una comparecencia ante los medios de comunicación en el puesto de mando avanzado dispuesto en Turre (Almería) por este fuego junto al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que ha visitado este lunes dicho punto.

Juanma Moreno ha subrayado la "dimensión de los problemas" que "está causando el cambio climático como consecuencia de olas de calor y fenómenos extremos" que se viven "no sólo en Andalucía, sino en el conjunto de España y del mundo", según ha puesto de relieve.

En esa línea, el presidente de la Junta ha trasladado su "preocupación" por la situación que se está viviendo, y ha querido trasladar a la ciudadanía andaluza el mensaje de que, en lo que va de verano, se ha contabilizado en Andalucía "tres veces más superficie quemada" por incendios que la que había el año pasado.

Moreno ha señalado que eso significa que, tras haberse vivido un año "excepcionalmente lluvioso", se ha producido un "crecimiento de monte bajo, de matorral que, con estas olas tempranas de calor se han secado", lo que "supone el combustible indispensable para que pueda haber una propagación inmediata de los incendios", según ha continuado explicando.

Al hilo, el presidente andaluz ha advertido de que "es más que probable que tengamos un verano muy duro, muy difícil en esta parte más meridional de la Península Ibérica y el sur del sur de España, y el sur de Europa", donde "el cambio climático está afectando de manera muy, muy, muy importante", como se está viendo en forma de "desorden climático, con situaciones que son prácticamente desconocidas, muy excepcionales y cada vez más explosivas", según ha seguido relatando.

En ese punto, Moreno ha reivindicado "la cooperación y la colaboración" entre administraciones, y también ha defendido que "hace falta" que "el conjunto de la ciudadanía asuma esa sensibilidad y esa autoprotección que es fundamental ante situaciones como las que previsiblemente" se pueden dar.

El presidente de la Junta ha pedido así a los ciudadanos que "estén alerta" a cuestiones como la presencia de humo "para avisar lo antes posible al 112" y que así se pueda "actuar lo antes posible", y también a "actitudes sospechosas", como si ven a "una persona en el monte que puede tener una actitud de pirómano", para avisar a las administraciones para actuar ante posibles incendios.

Finalmente, Moreno ha considerado que se debería "pensar o reflexionar" sobre si en el actual "modelo educativo" hay que "introducir elementos de sensibilidad, de comprensión y de actuación, para no solamente adaptarnos a estas nuevas circunstancias, sino tener capacidad de actuar en una situación de emergencia".

Se trata, según ha concluido el presidente, de tener "un mínimo de información, de conocimiento, o un máximo que nos permita, en algunos casos, salvar vidas".