Vox carga contra las Zonas de Bajas Emisiones: "Es un muro infranqueable para los españoles con menos recursos"

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha criticado que las Zonas de Bajas Emisiones "están acabando con el derecho a la libre circulación de los españoles y condenando especialmente a las ciudades más pequeñas, a su economía por el efecto disuasorio que este tipo de medidas tienen en las ciudades".

"La famosa libertad del Partido Popular no es más que un muro infranqueable para los españoles con menos recursos", ha señalado este martes en rueda de prensa la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán.

Millán ha puesto como ejemplo el caso de Madrid, "donde su alcalde prometió que derogaría Madrid Central, fue el eje de aquella campaña electoral, y acabó ampliando el Madrid Central de Carmena".

Vox considera que son medidas pensadas "para un porcentaje muy pequeño de la población y contra los españoles más humildes, contra la industria nacional".

"Además se impondrá a las empresas, si se aprueba la Ley de Movilidad Sostenible, un plan de movilidad para sus trabajadores, lo que además supondrá más costes para todas estas compañías", ha avisado Millán.

En este sentido, Vox defenderá este miércoles en el Pleno del Senado su veto a la Ley de Movilidad Sostenible después de tumbar la semana pasada en Valencia la Zona de Bajas Emisiones, donde, según ha subrayado Millán, "el Partido Popular incluso le ofreció al Partido Socialista una ampliación de la zona si se abstenía para sacarla adelante".

"No queremos multas ni más restricciones a la libertad de circulación de los españoles, ni vamos a contribuir a darle la puntilla final a la economía, a los comercios locales y a los pequeños negocios de las ciudades más pequeñas", ha zanjado la portavoz de Vox.