150 estaciones de AEMET superaron los 40ºC ayer, el día de San Fermín más cálido de la serie, con 41,4ºC en Pamplona

Vecinos y visitantes de Málaga bajo los efectos de la segunda ola de calor. A 6 de julio de 2026 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 150 estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) superaron este martes lod 40ºC, según ha informado este miércoles el organismo estatal a través de su cuenta en 'X'. De hecho, la estación de Pamplona-Aeropuerto alcanzó los 41,4ºC, por lo que ayer se convirtió en el San Fermín más cálido de la serie.

"Este 7 de julio Pamplona-Aeropuerto ha alcanzado 41.4°C. Ha sido el día de San Fermín más cálido de la serie, al superar los 40.8°C de 1982. En 150 estaciones de la red se han superado los 40°C. Algunas localidades valencianas han superado incluso 44°C", ha señalado AEMET.

Localidades valencianas como Carcaixent y Xàtiva sobrepasaron los 44ºC, llegando respectivamente a los 44,7ºC y a los 44,1ºC.

Este 7 de julio Pamplona-aeropuerto ha alcanzado 41.4 °C. Ha sido el día de San Fermín más cálido de la serie, al superar los 40.8 °C de 1982.