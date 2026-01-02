15,1 millones de espectadores siguieron las Campanadas 2025 por televisión, las menos vistas desde 2017

La Jefatura Superior de Policía de Madrid presenta el dispositivo especial de seguridad para las campanadas de fin de año, en la Puerta del Sol, a 30 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El dispositivo ofrece información sobre los efectivos y las uni - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 15,1 millones de españoles siguieron las tradicionales campanadas de fin de año a través de la televisión, 1.004.000 espectadores menos que el año pasado, cuando las siguieron 16,1 millones de personas, y son las menos vistas desde 2017.

Así lo refleja un estudio elaborado por Barlovento Comunicación sobre datos de Kantar Media, publicado este lunes 2 de enero de 2026.

Este año la cuota de pantalla, en las 30 cadenas que transmitieron las campanadas, ha alcanzado el 94,3%, un 0,3% menos que el año pasado.

El consumo total de televisión en el minuto de las 24.00 horas fue de 16 millones de espectadores. La diferencia del consumo televisivo en ese minuto con respecto al año pasado es de 999.000 espectadores menos (-5,9%).

Según el histórico de la audiencia media de los últimos nueve años, el minuto de las campanadas de 2025, entre las 24 y las 24.01 horas, fue el menos visto desde 2017.