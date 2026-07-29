Un 24,8% de los españoles que hacen la Declaración de la Renta marca la casilla de la Iglesia Católica, según el CIS

Archivo - Vista de la fachada de una iglesia en Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un 24,8% de los españoles que hicieron la Declaración de la Renta correspondiente a los ingresos de 2025 destinaron el 0,7% del IRPF a la Iglesia Católica, ya sea marcando solo la casilla de la Iglesia o ambas casillas, la de la Iglesia y la de Fines Sociales, según el avance de resultados de Opinión Pública y Política Fiscal, publicado este miércoles por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Así, de los datos se desprende que un 11,1% de los entrevistados que hicieron la Declaración de la Renta marcó la casilla de la Iglesia católica y un 13,7% dice haber marcado ambas, la de la Iglesia y la de Fines Sociales.

Además, según el CIS, un 29,2% de los españoles asegura haber marcado solo la casilla de Fines Sociales y otro 37,7% señala que no ha marcado ninguna de las casillas.

Si se tiene encuenta la frecuencia de preguntas cruzadas por variables políticas, el estudio muestra que aquellos españoles que más marcaron la X de la Iglesia eran votantes del PP y Vox.

En concreto, un 40,8% de los que dijeron haber votado a Vox en las últimas elecciones marcaron la casilla de la Iglesia en la Declaración de la Renta (un 29,2% solo a la Iglesia y un 11,6% a Iglesia y Fines Sociales), un porcentaje que asciende hasta el 54,5% en el caso de los votantes del PP (un 27,4% solo a la Iglesia y un 27,1 a ambas).

Por su parte, un 14,2% de los votantes del PSOE marcaron la casilla de la Iglesia (un 3,6% solo la de la Iglesia y un 10,6, la de la Iglesia y la de Fines Sociales). El porcentaje sube hasta el 15,6% entre los votantes de Junts y se reduce hasta un 6,8% entre los españoles que votaron a Sumar.

Mientras, de los datos se desprende que los españoles que más marcaron la X de Fines Sociales fueron los votantes de ERC, con un 59,7%; los de Sumar, con un 59,6%; los de EH Bildu, con un 57,2%, y los del PSOE, con un 51,4%.