Hasta 33 carreteras afectadas por los incendios: 11 en Toledo, 10 en Ávila y 7 en Madrid

Carretera cortada, a 2 de julio de 2026, en Chapinería, Madrid (España). Los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid siguen avanzando sin control y se han unido en un solo foco, mientras que en Ávila el incendio de Burgohondo avanza también sin con - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales que están afectando a distintas localidades de España están provocando el corte de 33 carreteras en seis provincias, de las que once se encuentran en Toledo, diez en Ávila, siete en la Comunidad de Madrid, dos en Guadalajara, dos en Castellón, y una en Huelva, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

En torno a las 10.00 horas, en la provincia de Toledo están cerradas al tráfico las carreteras CM-5001, en El Cornicabral; CM-5002 y TO-1375, en El Real de San Vicente; CM-5006 y CM-5053, en La Iglesuela del Tiétar; CM-5100, en San Román de los Montes; CM-543, en Escalona; TO-1364 y TO-1368, en Castillo de Bayuela; TO-1385, en Almendral de la Cañada, y TO-1560, en Almorox, según los datos de la DGT.

En Ávila permanecen cortadas las vías AV-502, AV-503, AV-504, AV-512 y AV-562, en Cebreros; AV-901 y AV-902, en Burgohondo; AV-904, en Guisando; CL-501, en Santa María del Tiétar, y la N-403, a la altura de Las Cruceras.

En la Comunidad de Madrid siguen afectadas la M-501, M-512 y M-541, entre Navas del Rey y Venta del Cojo; la M-507 y la M-540, en Villa del Prado; la M-510, en Valdemorillo, y la M-533, en El Alcor.

Asimismo, permanecen cerradas la CV-223, en Nules, y la CV-2261, en La Vall d'Uixó (Castellón); la GU-147, en Hiendelaencina, y la GU-151, en Condemios de Arriba (Guadalajara), así como la A-475, en Villanueva de las Cruces (Huelva).

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha pedido a los ciudadanos que eviten desplazarse por las carreteras de la Sierra Oeste de Madrid, así como por las zonas afectadas de Ávila y Toledo, y que se mantengan informados a través de los canales oficiales.