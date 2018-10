'33 El Musical', que cuenta la historia de Jesucristo desde un punto de vista actual, llegará a Madrid en octubre

Publicado 28/02/2018 14:03:16 CET

White Kite Producciones llevará a Madrid el próximo mes de octubre de 2018 el espectáculo '33 El Musical', escrito por el sacerdote y compositor Toño Casado, que cuenta la historia de Jesucristo desde un punto de vista actual, alejado del 'Jesucristo Superstar' de Camilo Sexto, y con una banda sonora original compuesta por 33 canciones para el mismo número de actores.

El padre Casado, que también ha colaborado en la banda sonora de la película 'La Llamada', ha explicado que este musical "no sucede ni en la época de Jesús ni en la actual" sino en un espacio atemporal y tampoco es una recreación de Jesucristo en el siglo I, con el vestuario o el lenguaje de aquella época, sino "desde un punto de vista actual", contado "para las personas de hoy".

La historia gira en torno al número 33, la edad a la que Jesucristo fue crucificado, y recrea su vida con "alegría", mostrando a un Jesús "cercano a los problemas y realidades de la gente" y con una dosis de humor.

Así lo ha indicado este miércoles 28 de febrero durante la presentación del musical que ha tenido lugar en la planta 33 de la Torre Espacio, en Madrid, lugar donde también se ubica una capilla. La conductora del acto ha sido la periodista Mariló Montero, quien ha puntualizado que ir a este musical no es "como ir a misa" en forma de espectáculo sino que está "al nivel" de otros musicales que se representan actualmente en la Gran Vía.

Además, el director musical del proyecto, Julio Awad, ha precisado que este espectáculo no tiene "nada que ver" con el de Jesucristo Superstar, que es "un teatro musical, ópera utilizando la vida de Jesucristo" y dirigido a una "elite" de personas. "Con este musical queremos llegar a toda la gente", ha subrayado.

'33 El Musical' estará en cartel, inicialmente, durante cuatro meses y se representará en un teatro italiano recreado dentro de una carpa abovedada de 2.000 metros cuadrados ubicada en IFEMA y con capacidad para 1.200 espectadores. Además, el público tendrá un papel participativo durante la función.

El presidente de White Kite Producciones, Pipe García Quirós, ha puntualizado que este no es un musical "de católicos" ni de "capillita" y ha pedido a los espectadores que se liberen de "prejuicios" para acudir a verlo. Las entradas se pondrán a la venta online la próxima semana.

UN CD SOLIDARIO CON MENSAJEROS DE LA PAZ

Además, se lanzará un CD con colaboraciones musicales de reconocidos cantantes del panorama musical español, cuyos beneficios íntegros irán destinados a la fundación del padre Ángel, Mensajeros de la Paz.

"Es un proyecto precioso. A veces es necesario que salgamos de donde estamos y vayamos donde está la gente. Es muy importante sensibilizar a las personas sobre la existencia de otros 'Jesús' rotos como los de la Iglesia de San Antón", ha señalado el padre Ángel.

Entre los 140 miembros del equipo de '33 El Musical' destacan, aparte de Julio Awad --que ha trabajado en la dirección musical de 'La Bella y la Bestia', 'Annie' o 'El Fantasma de la Ópera'--, el diseñador de sonido Javier Isequilla --'Chicago', 'We will rock you'--, el diseñador de iluminación Carlos Torrijos --Billiy Eliot', 'Hoy no me puedo levantar'--, y los diseñadores de escenografía David Pizarro y Roberto del Campo --'Mamma Mia', 'Sister Act'--.

Las audiciones para los papeles de Jesús, el protagonista del musical, y el resto de personajes --los 12 apóstoles, María Magdalena, la Virgen María, Caifás, los demonios y así, hasta 33 personajes--, se realizarán desde este jueves 1 hasta el próximo domingo 4 de marzo en el Palacio de la Prensa de Madrid. Más adelante, se realizarán audiciones en otras ciudades españolas como Barcelona y Valencia.

LA CANCIÓN 'NO SÉ' DE MARÍA MAGDALENA

Durante la presentación en Madrid, la actriz y cantante María Virumbrales ha interpretado el papel de María Magdalena cantando el tema 'No sé'. "Ahora que tanto se reivindica la dignidad de las mujeres --ha explicado Toño Casado--, me encanta esta historia porque ella cuenta cómo Jesús le devuelve y se da cuenta de su dignidad como mujer". A continuación, un grupo de cantantes también han interpretado la canción banda sonora de '33 El Musical' titulada 'Que la gente se quiera'.

"Estamos en un periodo en que la gente se muestra triste, estamos como enfadados, con tantas cosas a nuestro alrededor que nos hacen ser un poco grises, creo que es necesario volver a contar la historia de Jesús, que es una historia universal, no solo para la gente de la Iglesia", ha destacado Casado, que espera que este musical despierte sentimientos "de ayuda, generosidad y solidaridad" y ayude a "cambiar un poco el mundo".