Un 34% de las personas LGTBI+ ha vivido algún problema de vivienda en los últimos cinco años, según la FELGTBI+

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un 34% de las personas LGTBI+ ha vivido alguna experiencia relacionada con la falta de vivienda en los últimos cinco años, según el informe de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (LGTBI+) 'Estado LGTBI+ 2025: Informe Socieconómico', elaborado en colaboración con la Universidad de Salamanca.

Para la elaboración del estudio, presentado este lunes en la sede de la FELGTBI+, han realizado 800 entrevistas entre febrero y marzo de este año a población LGTBI+ de más de 18 años.

En este sentido, la investigación revela que en los últimos cinco años un 34% de las personas LGTBI+ ha vivido algún problema de vivienda en los últimos cinco años y el 36% lo ha hecho a lo largo de su vida.

Asimismo, indica que un 17% de las personas LGTBI+ ha tenido que residir con amistades o familiares temporalmente; un 9% lo ha hecho en un lugar inadecuado; un 10%, en un alojamiento temporal y un 4,5% ha tenido que vivir en ta calle. Las personas trans y las mujeres con orientación sexual lesbiana son las principales afectadas, según el estudio. No obstante, el informe detecta un incremento de hombres gais y personas bisexuales en estas situaciones.

En concreto, las medias de los afectados oscilan entre los 31,3 años para quienes tuvieron que residir en lugares no adecuados, hasta los 34,26 años para quienes pernoctaron con amigos, con valores intermedios de 33,4 años para el alojamiento de emergencia y 34,1 años para quienes tuvieron que vivir en la calle.

Según ha apuntado en rueda de prensa la responsable de investigación de la FELGTBI+, María Rodríguez, los motivos por los que las personas del colectivo han pasado por ese tipo de situaciones son la orientación sexual, como la causa principal; los problemas con la familia, como la segunda razón más frecuente y la identidad de género, como la tercera.

EL 82% ESTABAN TRABAJANDO O BUSCANDO EMPLEO EN 2025

Por otro lado, en 2025, el 82% de las personas LGTBI+ estaban trabajando o buscando empleo, frente al porcentaje muy inferior del 59,3% en la población general, según el informe. El mismo revela que la tasa de actividad en las personas LGTBI+ ha crecido cuatro puntos en dos años (el valor para 2023 era del 78,1%).

Respecto a los ingresos de la población LGTBI+ en 2025, la categoría que aglutina un mayor número de concentración es el tramo de ingresos entre 1.001 y 1.668 euros (un 20% de las respuestas).

Así, en el porcentaje de personas dentro de la categoría de ingresos más elevada (más de 4.000 euros) se ha reducido en dos años en dos puntos porcentuales, del 11,6% al 9,6%. Si bien, se ha reducido el número de personas en los tramos de ingresos más reducidos (menos de 1.000 euros), pasando de un 19,5% en 2023 a un 11,5% en 2025. En los tramos entre 3.000 y 4.000 euros y entre 1.000 y 2.000 euros domina la estabilidad (un 10,7% en el primero y un 36,1% en el segundo).

La mayoría de las personas lesbianas, gais, trans y bisexuales se clasifican dentro de la franja de ingresos entre 1.000 y 2.000 euros. Las personas trans son quienes con mayor frecuencia presentan estos ingresos, con un 41,8%, seguidas de las bisexuales (38,9%), gais (34%) y lesbianas (32,7%).

También revela que los hombres gais con ingresos superiores a 4.000 euros alcanzan el 14,2%. Además, destaca el número de mujeres lesbianas con ingresos inferiores a 1.000 euros (un 17,6%).

En esta línea, el informe refleja que las personas LGTBI+ con hijos a cargo tienen dificultades "más intensas" que las conocidas para la población general (un 29% de estos hogares, frente al 24,6% de hogares del total de población).

Asimismo, el estudio analiza los datos de la 'Encuesta Estado LGTBI+ 2025' con el 'Informe Estado de la pobreza' y agrega que el 24,8% del colectivo LGTBI+ afirma que no puede comer carne, pollo o pescado cada dos días, una cifra que baja al 6,1% en la población general. También señala que el 30% asegura haber tenido retrasos con la hipoteca, alquiler o recibos frente al 14,2% de la población general.

La presidenta del la FELGTBI+, Paula Iglesias, ha pedido "medidas urgentes" para abordar el sinhogarismo en el colectivo LGTBI+. Así, ha recalcado que "mucha gente" no tiene hogar a donde volver en Navidad "por ser quien es".

Finalmente, ha pedido acceso al empleo "sin ningún tipo de discriminación" para el colectivo y la aprobación del Pacto de Estado contra los Discursos de Odio.