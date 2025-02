El 45% de los españoles afirma haber utilizado IA generativa en 2024, un 10% más, según un estudio encargado por Google

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 45 por ciento de las personas en España asegura haber utilizado Inteligencia Artificial (IA) generativa en el último año 2024, frente al 35 por ciento del ejercicio anterior y al 42 por ciento de la media actual en Europa, según una nueva encuesta mundial de Ipsos, encargada por Google.

El estudio 'Our Life with AI: From innovation to application' ('Nuestra vida con IA: de la innovación a la aplicación') ha encuestado de forma 'online' a 21.043 personas en 21 países, entre el 17 de septiembre y el 8 de octubre de 2024.

En este sentido, el informe indica que el 51 por ciento de los encuestados en España tiene una opinión positiva de la IA, por encima del 49 por ciento que la ve con preocupación. El año anterior, un 46 por ciento de los entrevistados tenía una visión favorable a esta tecnología, mientras que las preocupaciones estaban presentes en el 54 por ciento.

Además, crece el número de personas que cree que la IA cambiará la economía de forma positiva (del 30% al 37% en 2024) y que su impacto en los puestos de trabajo y las industrias en los próximos cinco años será positivo (del 48% al 54%). Un 12 por ciento de los españoles opina que tendrá que buscar un nuevo rol profesional como resultado de la IA, en comparación con el 17 por ciento de 2023.

Por otro lado, el estudio muestra que siete de cada diez españoles esperan que la IA tenga un impacto positivo en la ciencia (69%) y la medicina (75%), y el 60 por ciento de los encuestados españoles valora de forma positiva el uso de la IA para la asistencia personal, como las compras online, la planificación de horarios o la organización de viajes.

En el ámbito profesional, más de la mitad (64%) de los usuarios de la IA en España la utilizan en el trabajo para la resolución de problemas (77%), para hacer lluvia de ideas (74%), resumir documentos largos o analizar información compleja (72%). Entre las aplicaciones de la IA, un 81 por ciento prioriza su uso para ayudar a las personas a utilizar datos o sistemas complejos y el 80 por ciento para promover la resolución de problemas empresariales.

Según el estudio, dado a conocer este jueves, los españoles creen que es más importante fomentar los avances en ciencia, medicina y otros campos con la innovación en IA (55%) que proteger a las industrias potencialmente afectadas mediante la regulación (45%).

"La IA está empezando a hacer magia a gran escala, facilitando y mejorando la vida de las personas. Los resultados de la encuesta muestran que cuantas más personas utilizan estas herramientas, más entusiasmadas están con las posibilidades y con los avances personales, profesionales y científicos que están en camino", ha concluido el director general de Google España y Portugal, Lino Cattaruzzi.