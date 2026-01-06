El 6.703, primer premio del sorteo de 'El Niño', reparte millones por toda España, excepto en Cantabria, Ceuta y Melilla

Administración de lotería agraciada con el ‘Primer Premio’ del Sorteo Extraordinario de El Niño 2026 correspondiente al número 06703, celebran su suerte en la administración de San Sebastián, a 6 de enero de 2026, en San Sebastián, País Vasco (España). - Unanue - Europa Press

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número 6.703 ha resultado agraciado con el primer premio del Sorteo Extraordinario de 'El Niño', celebrado este martes 6 de enero, y ha repartido millones por prácticamente toda España, con 200.000 euros al décimo. El premio ha llegado a todas las comunidades autónomas menos a Cantabria, Ceuta y Melilla.

En concreto, algunos lugares donde se ha vendido el primer premio han sido Madrid, Barcelona, San Sebastián, Málaga, Úbeda (Jaén), Marín (Pontevedra), Terassa (Barcelona), Mataró (Barcelona), Belicena (Granada), Riogordo (Málaga), Cintruénigo (Navarra), Pamplona (Navarra), Villares de la Reina (Salamanca), Oiartzun (Guipúzcoa), San Cristóbal de Segovia (Segovia), Motilla del Palancar (Cuenca), Quart de Poblet (Valencia), Castelló de Rugat (Valencia), El Prat De Llobregat (Barcelona), Manises (Valencia), Benasque (Huesca), Guadiana (Badajoz), Cornellá de Llobregar (Barcelona), Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Moral de Calatrava (Ciudad Real), Tacoronte (Santa Cruz de Tenerife), Utrillas (Teruel), Madrigueras (Albacete), San Pedro (Albacete), Rubí (Barcelona), Astorga (León), Bilbao, Zaragoza y Vitoria.

El segundo premio, dotado con 750.000 euros por serie (75.000 euros por décimo) ha sido para el número 45.875, vendido en O Porriño (Pontevedra), Barcelona, Las Cabañuelas (Almería), Aranjuez y Madrid.

El tercer premio ha sido para el número 32.615, dotado con 250.000 euros la serie, es decir, 25.000 euros por décimo, y vendido en Burgos y Granada.

Así, el sorteo de 'El Niño' no ha 'sonreído' a Cantabria, ni a Ceuta y Melilla. Si bien, la Lotería de Navidad del pasado 22 de diciembre dejó 320.000 euros en Santander y Castro Urdiales, en una jornada en la que el 'Gordo' no pasó por Cantabria. Tampoco lo hizo por Ceuta y Melilla, esta última, única región donde nunca ha caído.

Por el lado contrario, varios municipios de la provincia de Cádiz se han visto este martes agraciados al repartir décimos del número 6.703, el 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026. En la administración 'El Paraíso', de Jerez de la Frontera, han vendido en cinco años tres primeros premios de 'El Niño' y dos 'Gordos' de Navidad.

Igualmente, en Extremadura, la administración número 3 de Almendralejo (Badajoz) ha vendido el primer premio del sorteo de 'El Niño' de este año después de haberlo repartido ya en 2024.

El Sorteo Extraordinario de El Niño ha cerrado la edición de 2026 con una facturación total de 864.682.360 euros, según los datos provisionales difundidos por Loterías y Apuestas del Estado. La cifra supone un incremento del 1,24% respecto a la recaudación de 2025.