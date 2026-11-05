El 68% de las 22.000 entidades religiosas inscritas en España pertenecen a la Iglesia católica

Archivo - Un Cristo en una iglesia de Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 68,2% de las 22.000 entidades religiosas inscritas en España pertenecen a la Iglesia católica, según se desprende de los datos ofrecidos este jueves por la directora general de Libertad Religiosa del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, durante la presentación de una guía práctica para facilitar la gestión de la diversidad religiosa en los municipios.

En concreto, Murillo ha indicado que el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia cuenta con 22.000 inscritas, de las que casi 15.000 son católicas. Las 7.000 restantes pertenecen a los evangélicos, musulmanes, ortodoxos, hindúes, judíos, testigos de Jehová o mormones, entre otras religiones.

Así se ha puesto de manifiesto durante la presentación de la 'Guía informativa sobre el registro de entidades religiosas para entidades locales', una herramienta que nace de la colaboración entre la Fundación Pluralismo y Convivencia y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y orientada a facilitar "la correcta aplicación del régimen jurídico de las entidades religiosas en el ámbito local".

El secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna ha explicado que es en los municipios donde las entidades religiosas desarrollan gran parte de su actividad y mantienen una relación más directa con las administraciones públicas, además de ser el lugar donde surgen muchas de las cuestiones prácticas relacionadas con el ejercicio de la libertad religiosa y de creencias.

En este sentido, ha destacado que la labor de los gobiernos locales resulta esencial para promover las condiciones necesarias que hagan efectiva la libertad religiosa y asegurar que la diversidad existente en loss municipios se gestione desde los principios de igualdad, inclusión y respeto al pluralismo.

Por ello, ha puesto de relieve que la guía pone a disposición de las entidades locales una serie de recursos para actuar con seguridad jurídica, favorecer una gestión democrática de la diversidad religiosa y fortalecer la convivencia desde el ámbito municipal.

Esta iniciativa se enmarca en el programa Municipios por la Tolerancia (MxT), una actuación que ha permitido crear una red de entidades locales comprometidas con la gestión inclusiva de la diversidad religiosa y con la promoción de los valores de convivencia y respeto mutuo.

"La experiencia de unos puede ayudar a otros. Las soluciones desarrolladas por un ayuntamiento pueden servir de inspiración para muchos más. Y la cooperación entre administraciones locales resulta fundamental para avanzar en políticas públicas cada vez más eficaces e inclusivas", ha señalado el secretario general de la FEMP.

Por medio de esta red, numerosos municipios han podido compartir experiencias, intercambiar buenas prácticas y acceder a recursos que facilitan la gestión de situaciones complejas relacionadas con la diversidad religiosa.

"Gestionar adecuadamente la pluralidad no consiste únicamente en resolver problemas cuando aparecen; significa también crear espacios de diálogo, fortalecer la cohesión social y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales", ha remarcado.

Por su parte, la directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia, Inés Mazarrasa, ha asegurado que las entidades locales son las primeras administraciones a la hora de abordar el uso de recursos o edificios públicos. De esta forma, ha puntualizado que quieren apoyar a las administraciones públicas, dotándolas de conocimientos especializados y formación.