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MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 69,8% de los hogares españoles con acceso a Internet utilizó plataformas de pago para ver contenidos audiovisuales online en el segundo trimestre de 2026, según los datos del Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Los resultados de la encuesta, recogida por Europa Press, muestran que el uso de estos servicios continuó creciendo en España y la mayoría de los hogares que los consumieron recurrió a más de una plataforma.

En este sentido, el estudio apunta que el 25,8% de los hogares usuarios utilizó dos plataformas; el 18,1%, tres, y el 21,9%, cuatro o más. Por su parte, el 34,2% accedió a una única plataforma.

Respecto a las modalidades de acceso, el 61,6% de los hogares que consumieron estos servicios los contrató directamente con las plataformas, mientras que el 44% los tenía incluidos en el paquete de su proveedor de Internet.

Además, el 12,5% utilizó las claves de un familiar o un amigo. Estas modalidades no son excluyentes, ya que un mismo hogar puede recurrir a varias de ellas.

Por plataformas, en España Netflix se situó como la de mayor consumo para el 46,6% de los hogares usuarios, por delante de Amazon Prime Video, con el 19,4%, y Movistar Plus+, con el 18,6%.

Por su parte, la televisión en abierto o TDT se mantuvo como el servicio audiovisual con mayor tiempo medio de consumo diario, con dos horas diarias de media en días laborables y las 2,3 horas en fines de semana y festivos. Los servicios de vídeo bajo demanda ocuparon la segunda posición por tiempo medio de consumo diario.

Los resultados corresponden a la oleada del segundo trimestre de 2026 del Panel de Hogares de la CNMC, que contó con la participación de 6.009 hogares y 8.853 individuos.

Este estudio, de periodicidad semestral, recopila información directamente de los ciudadanos mediante encuestas y análisis de las facturas de los servicios. Su ámbito abarca, entre otros, los mercados de telecomunicaciones, audiovisual, energía, postal y transporte, con el objetivo de conocer las percepciones, los hábitos y la experiencia de los consumidores.