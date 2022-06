Un 72% de españoles reconoce haber creído alguna vez en mensajes que resultaron ser falsos, según un estudio

La televisión en abierto, la prensa digital y papel y la radio, son elegidos como los canales por los que se recibe información más veraz

Nueve de cada diez encuestados cree más los mensajes si coinciden con su forma de pensar, pero solo un 32,8% lo reconoce

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un 72,1% de los españoles admite haber creído alguna vez un mensaje que resultó ser falso, porcentaje que sube al 73% en la franja de 18 a 34 años. Asimismo, 95,8% de la población española considera que la desinformación es un problema en la sociedad actual, y para 9 de cada diez es un peligro para la democracia y la estabilidad de un país.

En este contexto, un 80,9% de los españoles coincide en que los medios de comunicación son la mejor garantía frente a su propagación, según datos que se desprenden del I Estudio sobre la desinformación en España, realizado por la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) y la Universidad de Navarra realizado mediante encuesta que fue respondido por 1.224 personas mayores de 18 años entre el 15 y el 25 de marzo de 2022.

Como regla general, la medida más citada para combatir la difusión de contenidos falsos es evitar el reenvío de mensajes anónimos (51%), seguida de informarse en medios convencionales como la televisión, prensa y radio (42,7%), así como realizar campañas educativas (38,5%).

Según se desprende de las respuestas recogidas, el sesgo ideológico influye para conceder mayor o menor credibilidad a un mensaje. Aunque los encuestados piensan que son los demás, no ellos, quienes se vuelven más crédulos. Un 88,1% considera que los españoles en general creen más los mensajes que reciben si coinciden con su forma de pensar. Una percepción que cambia totalmente cuando se les pregunta si en su caso particular ocurre lo mismo. Solo el 32,8% admite que les sucede.

Para no caer en trampas y engaños, un 53,4% de los encuestados afirma que no reenvía mensajes anónimos y un 43,4% indica que se informa por la televisión, prensa y radio. Un 20,1% señala que consulta medios especializados en la verificación de noticias, mientras que un 6% admite que no toma medidas.

Los medios de comunicación se perfilan, así, como aliados para frenar la propagación de la desinformación y un 79,6% de encuestados asegura que, antes de compartir un mensaje, contrasta su veracidad en televisión, prensa y radio por un 20,4% que admite no hacerlo.

CONTENIDO FALSO

La mayoría de los encuestados creen un 42,1% del contenido que reciben es falso. Además, un 83,3% manifiesta que el volumen de desinformación ha aumentado durante la pandemia y la guerra de Ucrania.

La televisión en abierto (58,7%), la prensa digital y de papel (50,2%) y la radio (48,1%) son elegidos como los canales por los que se recibe una información más veraz, de mayor confianza y más contrastada. Muy lejos quedan las redes sociales, señaladas por un 8,8%, las plataformas para compartir vídeo (5,9%) y, en último lugar, los servicios de mensajería instantánea, que caen hasta el 2,6%.

Concretamente, la televisión es el medio preferido para informarse a diario (76,1%), seguido por la prensa tanto impresa como digital (44,9%) y la radio (35,5%). Por detrás quedan las redes sociales (26,9%), las plataformas de vídeo (7,7%) y la mensajería (7,1%). Igualmente, la televisión en abierto es el medio preferido (73,2%), más fiable y veraz (59,7%) para informarse sobre la guerra de Ucrania.

Para informarse, el 84,6% de los españoles prefiere los medios de

comunicación a las redes sociales, gracias a que cuentan con equipos profesionales de periodistas que contrastan y verifican las informaciones. A pesar de ser grandes usuarios de redes sociales, un 75,9% de los jóvenes entre 18 y 34 años comparte esa opinión.

Por parte de la Universidad de Navarra, han intervenido en el trabajo los profesores Charo Sádaba y Ramón Salaverría, de la Facultad de Comunicación. Los resultados de esta investigación ayudarán a diseñar medidas de alfabetización mediática en el marco del proyecto Iberifier, observatorio sobre medios digitales y desinformación en España y Portugal, dirigido por el profesor Salaverría y financiado por la Comisión Europea.

Eduardo Olano, presidente de Uteca, ha agradecido el papel clave que los españoles otorgan a los medios de comunicación como garantes contra la desinformación. "La confianza que la ciudadanía deposita en la televisión en abierto supone un estímulo y una responsabilidad para seguir ofreciendo una información de calidad, veraz y contrastada. Por eso, reiteramos nuestro compromiso para servir la mejor información, que es la herramienta fundamental para enfrentarse con criterio propio a la plaga de la desinformación", ha explicado el presidente de Uteca.

Para Charo Sádaba, decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, "este estudio pone de manifiesto la envergadura del problema de la desinformación en España". Por su parte, el profesor Ramón Salaverría considera que la encuesta confirma que "en el actual ecosistema de la comunicación, el papel de las organizaciones periodísticas sigue siendo clave para garantizar una información de calidad. Frente a la multiplicación de fuentes anónimas y contenidos de dudosa fiabilidad, la ciudadanía española valora la credibilidad de los contenidos avalados por marcas de prestigio y elaborados conforme a estándares profesionales".