El 86% de los españoles reclama que Europa desarrolle tecnología propia para ser más competitiva, según un estudio

Archivo - Un ordenador con las siglas AI de Artificial Intelligence (Inteligencia Artificial), a 24 de octubre de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). Según un estudio de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), España se sitúa a la cabeza del d - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 86% de los españoles reclama que Europa desarrolle sus propias tecnologías para ser más competitiva globalmente y el 82% considera que el Viejo Continente depende mucho o bastante de empresas tecnológicas de otros países, según el 'Informe Soberanía Digital en Europa 2026' de Fundación Telefónica, junto con Metroscopia.

Además, el 69% de los encuestados considera que Europa se está quedando atrás frente a Estados Unidos y China en el desarrollo tecnológico y el 62% piensa que esta dependencia puede representar una amenaza para la seguridad europea, con la inteligencia artificial y los sistemas de pago como los ámbitos en los que se percibe una mayor preocupación.

La investigación dada a conocer este miércoles es el resultado de una encuesta a 2.000 personas y pone de relieve que el 29% de los españoles asegura haber oído hablar del concepto de soberanía digital.

Asimismo, el estudio refleja que el 67% de los entrevistados reconoce no conocer plataformas tecnológicas desarrolladas en Europa y el 70% afirma que priorizaría una alternativa europea si ofreciera prestaciones equivalentes a las de una plataforma no europea.

El informe también refleja inquietud por el control y uso de los datos personales por parte de grandes plataformas digitales no europeas: el 90% ante el acceso a datos bancarios, el 85% a información patrimonial y fiscal, el 79% a datos de localización y movilidad y el 78% a información sanitaria.

En este contexto, el 87% de los españoles considera que los gobiernos europeos deberían impulsar activamente el desarrollo de tecnologías europeas y el 86% ve prioritario disponer de capacidades propias en ciberseguridad y telecomunicaciones, el 83% en centros de datos y el 79% en servicios cloud.

Por otro lado, el 54% de los encuestado cree que la soberanía tecnológica europea aumentará durante la próxima década, reflejando la percepción de que Europa aún dispone de capacidad para fortalecer su posición en el escenario tecnológico global.

La directora general de Fundación Telefónica, Isabel Salazar, ha explicado que la entidad ha constatado, "a través de una escucha activa de la sociedad y del tejido empresarial, una preocupación cada vez mayor por la autonomía tecnológica de Europa".

"Nuestro compromiso, alineado con el propósito que tiene Telefónica de ser la mejor vía de acceso a las tecnologías digitales, es trabajar para reducir esa dependencia en ámbitos estratégicos impulsando la competitividad, la innovación y el liderazgo europeo", ha asegurado.

Para ello, según ha añadido Salazar, la Fundación Telefónica fomenta "el debate y la cooperación entre agentes industriales europeos para desarrollar tecnologías de escala tan competitivas como éticas".

La entidad ha señalado que Fundación Telefónica creará un 'Think&do tech', un espacio europeo para conectar pensamiento estratégico (think) y capacidad de acción (do) en torno a uno de los grandes retos de Europa: "reforzar sus capacidades tecnológicas propias, reducir dependencias estratégicas y hacerlo desde un modelo competitivo, escalable, confiable y ético, coherente con los valores democráticos europeos".