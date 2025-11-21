Un 93% de los españoles cree que los medios tradicionales frenan la desinformación, un 14,8% más, según un estudio

Archivo - Una persona lee en su ordenador portátil una noticia falsa, en Madrid (España), a 5 de noviembre de 2020. El Gobierno ha aprobado un procedimiento de actuación contra las conocidas como 'fake news' mediante el cual monitorizará la información y - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 93% de los españoles considera la desinformación un problema y afirma que sin la televisión, la prensa y la radio circularía más, lo que supone un 14,8% más que en 2024.

Así se desprende de los resultados del 'Barómetro sobre la percepción social de la Televisión en Abierto' de la Union de Televisiones Comerciales en Abierto (Uteca) correspondiente a 2025, realizado por Sigma Dos y la consultora Dos 30 y difundido este viernes, Día Mundial de la Televisión.

Preguntados sobre qué hacen para evitar caer en la desinformación, un 55% de los entrevistados señala que informarse y confirmar en medios de televisión, prensa y radio, seguido de evitar el reenvío de mensajes no contrastados (52,6%) y consultar en medios especializados en verificación (34,8%), entre otras acciones. Un 4,1% no toma ninguna medida, un porcentaje que se sitúa en el 1,4% en la franja de 18 a 34 años.

En este contexto, la televisión (56,6%), la radio (46,5%) y la prensa (38,2%) son los canales por los que la ciudadanía afirma recibir la información más veraz, confiable y contrastada, por delante de las redes sociales (11,1%) y las plataformas (4,5%).

En el ámbito informativo, la televisión es el canal preferido para informarse diariamente (68,5%), seguido de la prensa (45,4%) y la radio (36,9%).

Ante un acontecimiento extraordinario o noticia de gran impacto, el 75,1% de los entrevistados prefiere la televisión frente a las redes sociales (34,8%). Además, un 92,6% señala que en una circunstancia de especial relevancia informativa se decanta por la información y la opinión de periodistas profesionales a la de los "influencers".

BIEN DE INTERÉS GENERAL

Los resultados de esta nueva investigación muestran que el 94,6% considera la televisión gratuita un bien de interés general y, para un 94,3%, su existencia es necesaria para garantizar a todas las personas el acceso a contenidos de calidad, independientemente de su condición social o económica. En cuanto a su rol como constructora de comunidad, un 79,4% está de acuerdo en que cumple una función de cohesión social.

Por otro lado, un 55,3% de los progenitores con menores a su cargo eligen la televisión como el canal preferido para que sus hijos lo consuman solos frente a las redes sociales (4,9%). Además, un 85,8% manifiesta estar más tranquilos cuando sus hijos ven la televisión que cuando navegan por internet.

Respecto a los contenidos, un 81,5% considera que los de las televisiones son más educativos para sus hijos que los de las redes sociales y un 90,8% se muestra preocupado por la falta de control de los contenidos en internet. En este sentido, el 90,7% de padres y madres afirma que le gustaría que el control de los contenidos y la protección de los menores de las televisiones se aplicara también en internet.

"El hecho de que la ciudadanía admita por abrumadora mayoría que sin medios de comunicación circularía más desinformación, responsabiliza doblemente a las televisiones por nuestro liderazgo. Ser una referencia nos lleva siempre a extremar el rigor en nuestras informaciones, algo que hacemos desde la convicción de que una sociedad bien informada es una sociedad mejor", ha dicho el presidente de Uteca, Eduardo Olano.

El trabajo de campo se realizó entre el 1 y el 14 de septiembre, con una muestra representativa de 1.279 encuestas online a mayores de 18 años.