El 93% de los periodistas cree que el uso de la IA en la profesión puede favorecer la desinformación, según un estudio

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 93% de los periodistas cree que el uso de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) --aquella que crea contenidos e imágenes-- en periodismo y comunicación puede favorecer la desinformación, según los resultados de una encuesta a 1.312 periodistas recogida en el 'Informe Anual de la Profesión Periodística 2025' de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM).

La asociación ha presentado este martes su investigación anual en un acto celebrado en el Salón de Actos de la APM, con la participación de la presidenta de la APM y el presidente de la Comisión de Publicaciones, María Rey y José Francisco Serrano Oceja, respectivamente.

Dirigido por la periodista Rocío Hernández, el estudio señala que un 58% de los periodistas considera que el uso de la IA en periodismo o comunicación debería restringirse más, si bien un 32% no lo ve necesario. Además, un 86% cree que la IAG se consolidará como una herramienta recurrente dentro de las redacciones.

Respecto al uso de esta tecnología, la investigación muestra que más de un 60% de los encuestados la utilizan en el trabajo, un 46% de ellos, lo hace de forma esporádica o experimental. Así, la usan en la elaboración de textos para reportajes, noticias, artículos de opinión, etc., y la recogida de información o datos.

En el ámbito laboral, el informe revela que el desempleo baja en 2025 en poco más de 70 personas (-1,2%), al pasar de 6.117 en el año 2024 a un total de 6.044 parados que solicitaron trabajo como periodistas en primera opción, de los que un 63% eran mujeres y el 37% hombres.

Por comunidades autónomas, Madrid, Andalucía y Cataluña son las tres regiones con más periodistas parados y, en conjunto, representan el 58% de los desempleados en la profesión. Por sexos, el paro entre los hombres ha descendido un 3%. Entre las mujeres, la cifra de desempleadas apenas disminuye, si bien en 2024 había bajado un 5%.

Preguntados por los principales problemas de la profesión periodística, los encuestados señalan a la precariedad laboral como el mayor de ellos, seguida de la pérdida de credibilidad en el trabajo periodístico y la desconfianza que ello genera. Así, el 65% de los periodistas no cree que sus condiciones de trabajo sean precarias, pero sí que es un factor que incide en la calidad informativa de su medio.

Cerca del 60% de los periodistas, contratados y autónomos, afirma estar satisfecho con el trabajo desempeñado, mientras que los profesionales de la comunicación el porcentaje se acercan al 70% e, incluso, lo rebasa en el caso de los contratados (73%).

Además, el porcentaje de periodistas insatisfechos baja del 13 al 11% en el caso de los contratados, y del 16 al 13%, en el de los autónomos. En los profesionales de la comunicación, el porcentaje de los insatisfechos con su trabajo es el mismo que en 2024, en ambos casos: un 6% de los contratados y un 8% de los autónomos.

Según el estudio, recogido por Europa Press, los factores que inciden en la precariedad laboral son el exceso de horas trabajadas y el bajo nivel salarial. En cuanto a la duración de la jornada laboral, entre los contratados, el 56% de los periodistas y el 47% de los comunicadores trabajan más de 40 horas semanales, máximo legal; y un 19% y un 15%, respectivamente, más de 45 horas.

En lo que respecta a los niveles salariales, entre los contratados, un 45% de los periodistas y un 37% de los profesionales que trabajan en comunicación ganan entre 1.000 y 2.000 euros netos mensuales. En el siguiente tramo salarial, un 37% de los periodistas y un 45% de los comunicadores perciben entre 2.000 y 3.000 euros al mes, el año pasado eran un 39% los que estaban en esta franja salarial en ambos casos.

Respecto al nivel de formación de los encuestados, un 57% son licenciados en Ciencias de la Información o Periodismo, y el 17% son graduados en esta disciplina. En el número de matriculados en Periodismo y Técnicas Audiovisuales en 2024-2025, se observa un descenso del 3% con respecto al curso anterior, lo que supone 1.490 alumnos menos.

SALUD MENTAL

Por otro lado, el estudio indica que la mayoría de los periodistas y comunicadores cree que el estado de la salud mental de los profesionales es un problema grave o algo grave. El 70% de los periodistas, contratados y autónomos, reconoce tener un problema de salud mental en mayor o menor grado, una situación que afecta a más de la mitad de los comunicadores.

El informe pone de relieve también que el 82% considera que la población tiene una opinión negativa de los periodistas y del trabajo que desempeñan por "el amarillismo, el sensacionalismo, hacer un espectáculo de la profesión; la falta de rigor y de calidad de la información, y los intereses económicos o políticos de los grupos editoriales".

En este sentido, el 77% de los encuestados defiende que son los propios medios y empresas periodísticas los responsables de mejorar la imagen del periodismo en la sociedad, seguidos de las asociaciones profesionales y los colegios de periodistas (61%).

Finalmente, según la Encuesta de Impacto del Periodismo APM 2025, los ciudadanos califican la confianza con un 5,4 en una escala de 1 a 10, frente al 5,7 que le dieron en los dos últimos años. Además, un 34% de los ciudadanos puntúan dicha confianza con un 7 o más, un porcentaje inferior a los dos últimos años (41% en 2023 y 38% en 2024).