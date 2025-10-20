Aagesen aboga por "seguir con el debate" del cambio horario a nivel europeo: "Espero que tomemos una resolución en 2026"

El secretario de Estado de Medio Ambiente se inclina por el horario de verano: "En el caso de España, creo que sería el más adecuado"

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha abogado por "seguir con el debate" sobre el cambio horario a nivel europeo, un debate que se inició a nivel europeo en 2018.

"Creo que lo que tenemos que hacer es que ese debate vuelva a formar parte de las discusiones a nivel europeo. Espero que tenga recorrido y tengamos la mejor información disponible por parte de todos los Estados miembros y tomemos una resolución el año que viene", ha señalado la vicepresidenta este lunes desde Ginebra (Suiza) durante el Congreso Extraordinario de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Así se ha expresado después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado que el Ejecutivo ha propuesto este mismo lunes al Consejo de Energía de la Unión Europea (UE) que se acabe desde 2026 con el cambio de hora estacional, esgrimiendo que el cambio horario apenas ayuda a ahorrar energía y que incluso tiene "un impacto negativo" en la salud y en la vida de los ciudadanos.

El Gobierno no ha especificado de momento cómo quiere materializar esta petición de seguir con el debate sobre el fin del cambio horario en Europa ni tampoco cuál es el horario que más convendría fijar en España si el de verano o el de invierno. No obstante, fuentes del MITECO han precisado a Europa Press que el cambio horario es una decisión europea que vincula a todos y han añadido que los estados serán los que decidan en qué horario se quedan (el de verano o el de invierno) en caso de que se pusiera fin al cambio horario.

Según ha indicado Aagesen, el sistema energético a nivel europeo "cambia". En este sentido, "se ve" cómo los ahorros por el cambio horario "cada vez tienen menor impacto". De forma paralela, el Ejecutivo entiende que "gran parte" de la población demanda evitar estos cambios ya que provocan "distorsiones" en los hábitos.

"Por lo tanto, yo creo que hay que ver el foco desde una visión mucho más amplia, ver cuál es el impacto en términos económicos, en términos de salud de la población, en términos de lo que solicita el bienestar de la población en su conjunto a nivel europeo y nuestra visión es tener ese análisis y ese debate desde ya", ha incidido.

COORDINACIÓN Y CONSENSO

Por su parte, el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, el representante del Gobierno que ha asistido al Consejo Europeo de Energía en Luxemburgo, ha recalcado que es "importante" que esta decisión se tome de manera coordinada y ha abogado por "el máximo consenso". "El cambio de hora no está a la libre elección de cada Estado miembro, está regulado a nivel europeo. Entendemos que necesitamos una respuesta europea", ha subrayado.

Mientras, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha sido uno de los primero en manifestar cuál sería el mejor horario para España en caso de que se pusiera fin al cambio horario. "Pienso que no es tanto la preferencia que pueda tener cada uno como la adaptación a la realidad geográfica de cada país (...) En el caso español, creo que el horario de verano sería el horario más adecuado", ha señalado en una entrevista con Europa Press.

En cualquier caso, Morán ha indicado que "han sucedido muchas cosas" entre el momento en el que se implantó el cambio horario y la actualidad y que "la realidad energética de hoy" es distinta, por lo que el ahorro que pueda suponer "probablemente sea algo irrelevante".

"Creo que a la hora de valorar la pertinencia o no de la continuidad de esta medida, ya no es tanto atender a las cuestiones de ahorro económico, que probablemente ya en estos momentos sean irrelevantes, sino a lo que supone esto de afectación a la vida diaria de las personas, e incluso en términos de salud a la hora de tener que adaptarse a cambios que modifican la vida diaria, el comportamiento diario de cada uno", ha explicado.

El horario de invierno arrancará durante la madrugada de este sábado 25 de octubre al domingo 26, cuando a las 03:00 pasarán a ser las 02:00. De acuerdo con la normativa en vigor, este horario se extenderá en principio hasta la madrugada del 28 al 29 de marzo de 2026.

La UE fija una fecha y una hora comunes a todos los Estados miembros para el comienzo y el fin del conocido como horario de verano. La última comunicación de la Comisión Europea al respecto fue de 2021. Entonces se trasladó cuándo se tenían que producir los cambios hasta 2026: los últimos fines de semana de marzo y octubre, respectivamente, a las 02:00 hora española.

La Comisión Europea intentó una reforma en 2018, cuando el entonces presidente del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, propuso acabar con el cambio horario bianual y dar a cada país libertad para decidir si consolidar en su territorio un huso u otro. La falta de evaluaciones de impacto y el miedo a la fragmentación dentro de la UE llevó entonces a los Estados miembro a aparcar la revisión, que, de retomarse, deberán negociar el Consejo (gobiernos) y Eurocámara sobre la base de una propuesta de la Comisión Europea.