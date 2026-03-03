Aagesen afirma que se han realizado 1.879 inspecciones en las presas de su competencia, "el 100%"

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 3 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha indicado que el Gobierno licitó "en julio de 2019" un contrato de servicios para realizar una auditoría sobre la seguridad y el análisis con toda la documentación de las distintas presas que formaban parte competencia de la Administración General del Estado (AGE).

Así se ha expresado este martes en el Senado al ser interpelada sobre "la falta de inversión y mantenimiento de las grandes presas de titularidad estatal" por la senadora del PP Paloma Martín, que ha denunciado la "irresponsabilidad" del Gobierno en la gestión de infraestructuras críticas y ha pedido la aprobación de las inversiones "necesarias para tener las infraestructuras a la altura de lo que España se merece".

De esta manera, Aagesen ha explicado que España tiene 2.453 presas. De ellas, el 45% tienen categoría de gran presa. De este contingente, 375 son de titularidad estatal. Por esta parte, la ministra ha recordado que el Gobierno licitó "en julio de 2019" un contrato de servicios para realizar la auditoría.

Además, ha hecho hincapié en que se han hecho "1.879 inspecciones in situ" en las presas competencia de Transición Ecológica, el "100%". Asimismo, ha dicho que se han elaborado "más de 1.100 informes, se han inventariado 828 presas nuevas, se ha aprobado la clasificación de 467 presas". "Usted ahora pide que se haga una auditoría que ya se ha hecho", ha criticado.

A su vez, ha recalcado que el Gobierno "ha recuperado la inversión después de fuertes recortes y que ha reforzado los recursos". Entre otras cifras, ha destacado que el Ejecutivo ha incrementado su inversión "del 120% en el mantenimiento ordinario de presas respecto a la época del gobierno del PP" y de un "62%" en los Sistemas Automáticos de Información Hidrológica (SAIH).

De cara al futuro, ha dicho que el Ejecutivo "sigue trabajando" en "renovación de compuertas, en actualización de aliviaderos y en todas las medidas que hemos puesto encima de la mesa", como por ejemplo la reciente aprobación de 40 millones de euros para refuerzo de las plantillas de Confederaciones Hidrográficas, de Demarcaciones de Costas y de la AEMET.

Más allá de ello, ha recordado que los titulares de las presas son los responsables de su mantenimiento. Por ello, ha indicado que el Gobierno ha venido trabajando en tres ámbitos: "modernizando" la normativa de presas, realizando un examen "exhaustivo" de su situación y "reforzando" los medios para su mantenimiento y adaptación frente a la emergencia climática.

Al grupo 'popular' le ha pedido "que abandonen ese negacionismo y que sigan trabajando" ya que "parece que ustedes quieren competir con la extrema derecha respecto a ese negacionismo climático" y ha señalado que "no entiende" cómo los de Alberto Núñez Feijóo "no están dispuestos ni siquiera a conversar sobre un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática" que está desarrollando el Gobierno.

"Insisto, ¿realmente le preocupa la seguridad de las presas cuando antes ni siquiera hacían inversiones, ni siquiera hicieron un estudio de un diagnóstico y ahora tampoco quieren pensar ni actuar ante la emergencia climática en nuestro país?", ha preguntado a Martín.

"NO SIRVEN NORMAS, NI PLANES, SINO CONSIGNACIÓN DE PRESUPUESTOS"

Por su parte, la senadora 'popular' ha criticado que saque a colación el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática cuando el Congreso ya aprobó una "declaración de emergencia climática". "¿Sabe lo que es el momento de ahora? Ahora es el momento de invertir. Invertir en las infraestructuras. No sirven normas, no sirven planes. Lo que sirve es la consignación de presupuestos con inversiones", le ha señalado.

A lo largo de su intervención, ha indicado que "de acuerdo con datos de Transición Ecológica", hay "112 presas" en España que necesitan refuerzos estructurales "urgentes", un "tercio" de ellas de titularidad estatal. Además, ha detallado que el "38%" de las presas de titularidad estatal "tienen una capacidad insuficiente para desaguar", que "sólo 190 tienen normas de explotación aprobadas" y que únicamente "56" tienen planes de emergencia.

Martín ha criticado que los Planes Hidrológicos para 2022-2027 recojan una inversión "muy deficitaria" de 250 millones al año. En este sentido, se ha preguntado por qué el Gobierno "no ha ampliado las cuantías de los proyectos necesarios para garantizar la seguridad de las personas" con los fondos europeos Next Generation y con la "recaudación fiscal sin precedentes" que a su juicio está llevando a cabo el Gobierno.

"La idea del Gobierno de poner en marcha un plan para combatir la desinformación climática dice mucho de sus prioridades y de su capacidad de gestión y de comunicación", ha denunciado.

Más allá de ello, Martín ha subrayado que el agua está "bajo la responsabilidad" de Aagesen, que tiene "toda la capacidad" para ejecutar las obras a través de la Dirección General del Agua y de las Confederaciones Hidrográficas. "Sin embargo, rechaza el importante papel de las presas. Y mantiene una gestión de mínima intervención en el medio natural, una gestión contemplativa sin hacer lo que está obligada a hacer por ley, que es garantizar el agua y la seguridad de las infraestructuras", ha lamentado.