Aagesen agradece su "vida de dedicación" a Jane Goodall: "El compromiso y la esperanza pueden cambiar el mundo"

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Jane Goodall, ha agradecido la "vida de dedicación" de la etóloga británica Jane Goodall, que murió este miércoles a los 91 años en Californnia (EEUU) por causas naturales, según ha informado a través de un comunicado la organización de conservación de medioambiente que lleva su nombre.

"Con tristeza infinita despedimos a Jane Goodall, científica visionaria y referente mundial de la protección y la conservación de la naturaleza. Su ejemplo nos recuerda que el compromiso y la esperanza pueden cambiar el mundo. Gracias por toda una vida de dedicación, gracias por tanto", ha escrito Aagesen a última hora del miércoles en su perfil en 'Bluesky'.

Su organización ha destacado que los descubrimientos de Goodall como etóloga "revolucionaron la ciencia y fue una incansable defensora de la protección y la restauración de nuestro mundo natural". Entre sus numerosos reconocimientos, Goodall fue galardonada en 2003 con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica.