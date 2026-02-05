Aagesen alerta de que "llueve sobre mojado" y pide a la ciudadanía atender las indicaciones de servicios de emergencia

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen (1i), continúa el seguimiento de la situación meteorológica e hidrológica, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica (MITECO), Sara Aagesen, ha señalado este jueves que el episodio de precipitaciones actual no son "lluvias normales" y ha alertado de que "llueve sobre mojado" Por ello, ha pedido a la ciudadanía "que siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de las autoridades competentes".

Así se ha expresado desde la sede de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), a donde se ha trasladado para continuar el seguimiento de la situación meteorológica e hidrológica que se vive en el país. En un vídeo remitido por el Ministerio, ha recalcado que España sigue en una situación de especial vigilancia "no sólo por las lluvias y el viento que se están registrando sino porque se suman a un escenario ya acondicionado por suelos muy saturados con cauces con caudales elevados".

"No se trata de lluvias normales, llueve sobre mojado y los efectos de estas precipitaciones pueden afectar también a zonas donde no llueva con intensidad. La prioridad es la seguridad de las personas y por eso pedimos a toda la ciudadanía que siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de las autoridades competentes", ha señalado.

En este sentido, ha recalcado que su Departamento, junto con la AEMET y las Confederaciones Hidrográficas mantienen un seguimiento "permanente" de la situación. "Mirando más allá de las próximas horas, es importante advertir que el sábado entra una nueva borrasca con previsión de lluvias abundantes de nuevo en el sur de la Península, por lo que el episodio no puede darse aún por cerrado", ha avanzado.