Aagesen cancela su agenda para seguir la situación meteorológica ante las intensas lluvias y avisos rojos en cuencas

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y Ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha anulado la agenda prevista para el día de hoy y seguirá desde el ministerio la situación meteorológica e hidrológica ante la previsión de lluvias intensas y los avisos hidrológicos activos, varios de ellos de riesgo extremo.

La situación más preocupante se concentra en Andalucía, donde localidades de Málaga y Cádiz están en situación de riesgo extremo (aviso rojo) con precipitaciones que podrían superar los 200 litros por metro cuadrado y seis ríos también en nivel rojo.

Otras cuencas, como la del Duero, tienen también avisos de riesgo extremo, como es el caso del afectan al río Cea a su paso por Sahagún y al Huebra a su paso por Puente Resbala (Salamanca).