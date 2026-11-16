Aagesen confirma que el Gobierno prepara una hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, a 4 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha confirmado este lunes en la Cumbre del Clima (COP31) de Antalya (Turquía) que el Gobierno trabaja en una hoja de ruta española para abandonar los combustibles fósiles, aunque no ha concretado sus medidas ni la fecha de presentación.

Además, ha defendido que España alcance un 35% de electrificación en 2030, cinco años antes del objetivo mundial que respalda, y ha reclamado que el acuerdo de la cumbre recoja expresamente la transición para dejar atrás el petróleo, el gas y el carbón.

"Ambicionamos que la Cover Decision tenga la referencia del abandono de los combustibles fósiles", ha señalado en declaraciones a los medios desde la ciudad turca.

En relación con esta decisión general de la cumbre, ha destacado las prioridades europeas: limitar la superación de los 1,5 °C, alcanzar un 35% de electrificación en 2035 y reafirmar los compromisos de Dubái para duplicar la eficiencia energética, triplicar las renovables y dejar atrás los combustibles fósiles.

Asimismo, ha defendido el papel del IPCC y la disponibilidad de sus informes para el balance global, así como la inclusión de una referencia explícita contra la desinformación climática y los ataques a la comunidad científica.

Ante los medios, ha confirmado que España se ha adherido a 14 iniciativas en la conferencia relacionadas con la salud, la financiación y la cooperación entre convenciones, entre otros ámbitos.

También ha defendido una mayor ambición climática en un contexto marcado por dos "guerras fósiles" en menos de cinco años, en Ucrania y Oriente Medio.

En este sentido, ha subrayado que la transición no solo responde a la lucha contra el cambio climático, sino que también representa una oportunidad para mejorar la competitividad, la autonomía estratégica, la paz y la seguridad.

Por ello, ha confirmado su alto optimismo de cara a las negociaciones de los próximos días: "Mi optimismo es 10, es el primer día de la ministerial y puedo ir incluso a 11 si pudieras poner la categoría", ha incidido.